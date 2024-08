Un șofer a fost oprit în trafic de polițiști din cauza metodei prin care a acoperit o gaură din caroserie. Ce pedeapsă a primit (FOTO)

în trafic pentru că a acoperit gaura din caroseria mașinii cu o bucată de tapet lipită cu bandă adezivă. Incidentul s-a petrecut în Marea Britanie.

Mașina Toyota Yaris avea o gaură uriașă în caroserie pe care proprietarul a încercat să o acopere printr-o metodă mai puțin costisitoare, conform

de Agenția de standarde privind șoferii și vehiculele din cauză că autovehiculul se afla într-o stare deplorabilă, iar șoferul a fost sancționat și pentru acest motiv.

Imaginile cu improvizația reparației au devenit rapid virale, iar utilizatorii și-au dat cu părerea despre metoda proprietarului.

„Incredibil, dar bine făcut”/ „Așa sunt reparate majoritatea mașinilor din Bradford. Obișnuiți-vă”, sunt unele dintre comentarii.

Highlight of the evening was this Yaris. Yes that is wallpaper and brown parcel tape covering accident damage from the day before. It was prohibited from being driven by DVSA and the driver was reported for driving a vehicle in a dangerous condition and a bald tyre

— Steerside Enforcement Team (@WYP_Steerside)