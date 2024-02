Șoferilor beți sau drogați, care provoacă accidente cu morți, li se va anula permisul de conducere pe viață. Senatul a adoptat tacit proiectul

Proiectul iniţiat de deputaţi PNL, care propune anularea pe viaţă a , dacă acesta a provocat un accident soldat cu pierderi de vieţi omeneşti, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, a fost adoptat tacit, luni, de Senat, informează .

Propunerea legislativă, transmisă Camerei Deputaţilor pentru dezbatere

Propunerea legislativă iniţiată pentru modificarea OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost transmisă Camerei Deputaţilor pentru dezbatere, în calitate de for decizional în acest caz.

Câți șoferi au fost depistați drogați sau sub influenţa băuturilor alcoolice

Doar în anul 2020, la nivel naţional, 740 de conducători auto au fost depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, 1.294 de şoferi au fost depistaţi sub influenţa substanţelor psihoactive şi 13.509 de conducători auto au fost depistaţi sub influenţa băuturilor alcoolice, precizează iniţiatorii.

„Pe lângă propunerea legislativă prin care am propus înăsprirea pedepselor pentru persoanele care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice sau droguri şi provoacă accidente rutiere grave, soldate cu pierderea de vieţi omeneşti, propun şi înăsprirea Codului rutier. Astfel, în cazul unui accident soldat cu pierderi de vieţi omeneşti, provocat de un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, actuala propunere legislativă propune anularea permisului conducătorului auto pe viaţă. În cazul în care titularul a comis fapta regăsită în art. 192 alin. (1) din Codul penal, săvârşită în condiţiile prevăzute de art. 336, pedeapsa este interzicerea dreptului de a conduce un autovehicul pe viaţă”, se arată în expunerea de motive.