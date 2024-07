Visegrad 24: Dronele ruseşti căzute în România ar fi fost doborâte de Armata Română (VIDEO)

O ipoteză incendiară a fost lansată de publicația Visegrad 24. Potrivit acesteia, dronele ruseşti căzute în România ar fi fost, de fapt, doborâte de către Armata Română

Publicaţia a postat şi videoclipuri în favoarea acestui scenariu. Conform Visegrad 24, România ar fi doborât dronele ruseşti cu arme antiaeriene autopropulsate Gepard.

“Un stat NATO a început să doboare drone rusești deasupra spațiului aerian ucrainean.

Un nou videoclip arată tunuri antiaeriene autopropulsate românești Gepard doborând drone sinucigașe rusești peste râul care separă România de Ucraina, lângă Izmail.

România a fost forțată să ia măsuri după ce cel puțin o dronă sinucigașă a lovit 11 km adâncime în teritoriul său și drone suplimentare zburau în calea lor”, este comentariul publicației Visegrad 24.

— Visegrád 24 (@visegrad24)