Anca Țurcașiu, dezvăluiri neașteptate despre perioada Crăciunului: „La mine magia Sărbătorilor nu există!”

Anca Țurcașiu este printre cele mai cunoscute artiste din România, care se bucură de un succes răsunător și de proiecte numeroase. Astfel, nu este de mirare că vedeta are spectacole și în perioada sărbătorilor, motiv pentru care Crăciunul este mai mult despre muncă pentru ea. Artista a dezvăluit că, din păcate, magia sărbătorilor o resimte abia după Anul Nou, când își poate lua vacanță.

„E surpriză anul acesta!”

Cântăreața în vârstă de 52 de ani a declarat că luna decembrie este una foarte aglomerată pentru ea, fiind plină de spectacole speciale de sărbători. Astfel, Anca Țurcașiu a dezvăluit că nu are parte de aceeași bucurie de Crăciun precum alți oameni din cauza faptului că muncește foarte mult în această perioadă, notează .

Astfel, întrebată cum își va petrece sărbătorile și dacă a intrat în atmosfera de Crăciun, Anca Țurcașiu a spus că luna aceasta are foarte multă treabă, ca în fiecare an. Cu toate acestea, vedeta are parte de vacanță în primele zile din Noul An și este nerăbdătoare să se relaxeze.

„La mine magia Sărbătorilor nu există! Poate magia kilometrilor parcurși pe zloată! Eu luna asta am treabă, să mă ajute Dumnezeu să fac față! Magia Sărbatorilor la mine funcționează după 2 ianuarie, când mă relaxez. Urmează o vacanță! E surpriză anul acesta! Am totul luat, inclusiv asigurări, inclusiv meniul vegetarian pe avion! Opt ore trebuie să mănânci ceva, nu?!”, a declarat Anca Țurcașiu pentru .

Vedeta a fost lovită de ,,criza vârstei”

Fanii Ancăi sunt mereu ținuți la curent cu ce se întâmplă în viața acesteia prin intermediul rețelelor de socializare, iar de-a lungul timpul ea a destăinuit admiratorilor ei atât momentele plăcute cât și cele mai puțin plăcute.

Fotografia provocatoare postată de Anca Țurcașiu, în patul iei, a generat complimente și critici în măsură egală. Una dintre critici constând în faptul că vedeta a fost lovită de ,,criza vârstei” și postarea nu era necesară: „Criza vârstei își spune cuvântul. De-a dreptul penibil(…) Care e următorul subnivel? OnlyFans sau videochat?”.