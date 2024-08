Antonia, noi dezvăluiri despre relația cu Vincenzo Castellano. Artista s-a luptat cu fostul soț pentru custodia fiicei lor, Maya: „Am suferit mult”

Antonia a rămas foarte apropiată de fiica sa, Maya, în ciuda distanței dintre ele. Adolescenta locuiește în Italia cu tatăl ei, Vincenzo Castellano. Totuși, Antonia și Vicenzo au o relație bună și se sprijină reciproc în creșterea copilei.

Antonia: Eu și Vincenzo avem o relație foarte bună

Întrebată de cât de greu i-a fost după și cum a reușit să rămână apropiată de fiica sa, în ciuda distanței, cântăreața a răspuns: „A fost o situație delicată, am suferit mult din cauza distanței, dar nu m-a oprit să fiu aproape de ea, să vorbim constant, să ne vedem, să o vizitez în Italia, să mergem în vacanțe, iar acum și ea vine în România. Am vrut în tot acest timp să mă simtă aproape, să nu fie un impediment distanța. Ce este super important este că eu și Vincenzo , ceea ce ajută enorm și mă bucur”.

Antonia: Vreau ca Maya să fie o adolescentă echilibrată

De asemenea, întrebată care e temerea sa cea mai mare cu Maya, acum aflată la vârsta adolescenței, Antonia a răspuns: „Fiecare vârstă are provocările ei și am dorit mereu, în fiecare etapă a vieții ei, să îi fiu aproape, să discutăm deschis despre orice o preocupă, să știe că are în mine o prietenă, pe lângă o mamă. Un adult care o poate susține emoțional, dar și cu un sfat, cu tot sprijinul de care are nevoie. Eu îmi doresc să fie o adolescentă echilibrată, să se bucure și de timpul liber, de prieteni, de activități, dar să se și concentreze pe școală. Nu pot spune că am temeri atât de mari, câtă vreme Maya comunică mereu cu mine și cu tatăl ei și vede în noi persoanele către care să vină când are orice fel de situație. Vincenzo și cu mine comunicăm des, ne sfătuim despre tot ce presupune creșterea și educația Mayei”.