Când se căsătoresc Lora și Ionuț Ghenu. Cei doi au stabilit data nunții: „Am bătut în cuie locația”

Lora și Ionuț Ghenu formează unul dintre cele mai frumoase, îndrăgite și cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt împreună de aproximativ 10 ani și chiar dacă au vrut de mai multe ori să ajungă în fața altarului, pandemia și războiul le-au amânat planurile. Acum se pare că totul este pregătit, întrucât cuplul a stasbilit data nunții și locația unde va avea loc petrecerea.

Lora și Ionuț Ghenu au stabilit data nunții

„Da, mă mărit! Luni aflu data exactă! Așa am vrut, trebuia să ne căsătorim prima dată în 2020, dar știm cu toții ce s-a întâmplat, pandemie, apoi război, până ne-am liniștit și noi, a intrat viața pe un făgaș mai normal și vrem să facem asta anul ăsta”, .

Acum, totul pare că este serios, întrucât cântăreața a mărturisit că a stabilit data nunții și locația unde va avea loc petrecerea. Nașii sunt deja aleși, două cupluri de oameni apropiați ai Lorei și viitorului ei soț.

„Da, am emoții mari. Azi am fost după materiale pentru rochie, o să o fac cu Alexandra Calafeteanu. Am realizat că se întâmplă. Acum două zile am bătut în cuie locația”, a spus Lora pentru .

De ce nu își construiesc propria casă

Deși se iubesc mai mult ca niciodată și formează un cuplu de aproximativ 10 ani, pentru că vor să se obișnuiască la curte. Cei doi și-au cumpărat terenul unde își vor construi casa la care visează, însă tot amână procesul.

„M-am mutat la o casă superbă, dar nu m-am apucat de construcția casei mele. Am fost sfătuiți să avem experiența traiului la casă înainte să ne construim, ca să știm exact de ce avem nevoie, ce înseamnă, și este fantastic”, a spus Lora.