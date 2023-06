Cât costă să mănânci la cel mai mic restaurant din lume / Trebuie să aștepți luni de zile pentru o rezervare

Un restaurant mai puțin obișnuit este recunoscut în lume, și nu doar din cauza dimensiunilor sale foarte mici. Este o locație extravagantă și exclusivistă, unde o masă pentru doi costă enorm. Șampania, vinurile de top și decorațiunile florale costă suplimentar, iar mesenii au vedere la o vilă romană antică. Unde se află acesta?

Rezervările la cel mai mic local din lume se fac cu luni înainte

Clienții restaurantului Solo Per Due, tradus din italiană – „doar pentru doi”, au parte de focuri de artificii, lumânări aprinse în aer liber, un clopoțel de argint pentru a chema chelnerul – și doar o masă elegant aranjată pentru doi, scrie .

Proprietarii micuțului restaurant susțin că este cel mai mic local nu numai din Italia, ci și din lume. Solo Per Due este deschis pe tot parcursul anului pentru prânz și cină, dar nu are meniu. Mâncarea servită este personalizată pentru gusturile și dorințele clienților. Mica sală de mese are mai puțin de 500 de metri pătrați și face parte dintr-un conac rural din piatră din secolul al XX-lea, situat în apropiere de satul Vacone, la nord de Roma, conform .

Restaurantul este rezervat cu luni în avans din cauza dimensiunilor sale mici. Prețul nu este pentru toată lumea – o masă pentru doi costă în jur de 537 de dolari.

Ce reguli stricte are restaurantul

Deși restaurantul arată încântător pentru majoritatea, trebuie știut că acesta are și niște reguli destul de stricte. Vizitatorii nu pot intra să arunce o privire în interior înainte de a face o rezervare. O masă nu poate fi anulată în ultimul minut. Oaspeții sunt rugați să sosească la o oră convenită de proprietari, care pregătesc și servesc mâncarea elaborată. Ora sosirii este cheia, întrucât clienții trebuie să sune când sunt pe drum cu 30 de minute înainte de sosire și să nu ajungă niciodată prea devreme, altfel vor găsi o intrare închisă și nimeni să-i întâmpine, potrivit sursei citate.

Proprietarii, o echipă de trei antreprenori locali care conduc Solo Per Due de 33 de ani, refuză să-și împărtășească numele decât dacă ați rezervat cina. Asta pentru a garanta discreție deplină și pentru a spori alura misterioasă a locului, spun ei.