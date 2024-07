Cătălin Cazacu susține că a trecut peste despărțirea de Ramona Olaru: „Mă bucur de ce mi se întâmplă”

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru s-au despărțit, deși toată lumea se aștepta ca cei doi îndrăgostiți să pășească în fața ofițerului de stare civilă.

Prezentatorul de televiziune i-a oferit chiar și inelul de logodnă, în timp ce se aflau în vacanță, însă lucrurile au luat apoi o întorsătură neașteptată.

Cătălin Cazacu a trecut peste despărțirea de Ramona Olaru

Cătălin Cazacu a refuzat despre viața sa personală, însă, recent, acesta a dat de înțeles că este mult mai bine și pare că ar fi trecut peste despărțirea de Ramona Olaru.

Cătălin Cazacu a vorbit deschis, în cadrul unui interviu, despre viața sa. În ultima perioadă, acesta nu a mai oferit detalii despre relațiile sale, însă acum ne-a asigurat că este bine în momentul de față și pare că a trecut peste despărțirea de Ramona Olaru.

„Sunt bine, rău n-am fost niciodată, mă bucur de ce mi se întâmplă, nu știu despre ce contacte vorbești. Nici în vremurile în care se spunea că am contacte n-am avut, dar știi cum e, lumea vorbește, noi te credem, nici tu să nu mai faci, așa era vorba!”, a spus Cătălin Cazacu, potrivit .

„Am momente și momente”

Întrebat dacă-și petrece singur nopțile, după separarea de logodnica sa, Cătălin Cazacu a ezitat să răspundă.

„A dormit cu poftă, pentru că a trebuit , fiindcă mă trezesc de dimineață. Și am dormit foarte foarte bine. Nu am spus asta. Am zis doar că am dormit bine. Eu am momente și momente, depinde cât de însoțit sunt”, a mai spus acesta.