Câți bani au primit Andrei Ursu și iubitul lui pentru participarea la Asia Express. Suma nu este deloc mică

Andrei Ursu și Vlad Condurache au părăsit Au ajuns ultimii la Irina, iar zeii nu au ținut cu ei. Dar, pe lângă experiențele unice de care au avut parte, nu au plecat cu buzunarele goale.

„Nu am niciun regret”

Chiar dacă cei doi și-ar fi dorit să mai rămână în competiție, pentru că au ajuns ultimii au fost la mâna zeilor, iar al Irinei a fost roșu. Cu toate acestea, pleacă acasă un foarte multe momente inedite, dar și cu bani, scrie

„Știam că am ajuns ultimii, am dat to ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, a spus Andrei Ursu.

Câți bani au primit

Și Irina Fodor a avut câteva cuvinte frumoase la adresa echipei eliminate, chiar dinainte de a afla culoarea zeului.

„Tot ce am văzut noi ne-a făcut să vă iubim, mereu ați ajuns cu zâmbetul pe buze la mine. Cu armonie, relaxare. Nu o să vă mai fierb, să vedem ce se află în această cutie! E roșu!”, a spus Irina Fodor.

Dar, cei doi au primit o sumă frumoasă de bani. Pentru fiecare etapă, adica 4 zile de filmări, ei au primit 3.000 de euro. Aceștia au rezistat trei etape, astfel că au plecat cu 9.000 de euro din Bangkok.