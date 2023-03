Catinca Roman reacționează după ce sora ei, Oana, a rupt orice legătura cu ea: „Nu doresc să intru în acest carusel de prost gust”

Recent, Oana Roman a declarat că a rupt legătura cu sora ei, motivând că aceasta ar fi dezinteresată de starea de sănătate a mamei lor. Potrivit spuselor acesteia, Catinca nu ar fi vizitat-o pe Mioara Roman din vară, situație care ar deranja-o peste măsură.

Sora vedetei a preferat să rămână rezervată cu privire la acuzațiile care i s-au adus, însă recent a explicat motivul pentru care nu a mers la centrul de recuperare unde se află mama ei.

Catinca Roman răspunde acuzațiilor aduse de sora ei

Oana Roman a făcut o serie de declarații neașteptate despre sora ei, acuzându-o că nu-și vizitează mama bolnavă. Recent, Catinca Roman a avut prima reacție în scandalul cu Oana Roman, mărturisind că trece printr-o depresie și că suferă după moartea tatălui ei, Iosif Zilahy.

Aceasta a explicat motivul pentru care nu a vizitat-o pe Mioara Roman la centrul de recuperare din Snagov, susținând că după decesul tatălui ei. În legătură cu afirmația Oanei Roman despre ruptura dintre ele, Catinca a declarat că nu este interesată de acest subiect și nu a făcut prea multe declarații despre relația lor.

„Nu mă interesează ce a declarat, e problema ei! Eu mă știu cum sunt, îmi știu socotelile. Nu doresc să intru în acest carusel de prost gust! Este foarte dificil pentru mine s-o văd pe mama în starea în care este acum. Nu mă simt nici eu prea bine, ea nici atât.

Eu mă confrunt cu o depresie foarte urâtă de când a murit tata. Iau înca antidepresive. Plus că e foarte departe azilul unde este internată ea. Nu am putut conduce până acolo. Când iei astfel de pastile tari, nu ai voie să conduci mașina. M-am gândit că nici ei nu i-ar face bine să mă vadă așa. Nu am inteționat să mă fofilez!”, a declarat Catinca Zilahy, potrivit .

Oana Roman, dezamăgită de sora ei, Catinca

Oana Roman a declarat astfel că este dezamăgită de Catica pentru faptul că nu își vizitează mama la centrul de recuperare, motiv pentru care a rupt orice legătură cu aceasta. Mai mult, vedeta i-ar fi restricționat orice mijloc de comunicare, spunând că nu poate trece peste comportamentul ei din ultima perioadă.

Oana Roman ar fi rugat-o pe Catinca în mai multe rânduri s-o viziteze pe Mioara Roman și spune că s-a lovit întotdeauna de refuzul acesteia. Mai mult, sora acesteia i-ar fi trimis un mesaj prin care i-a spus că trebuie să mai meargă la centrul de recuperare unde se află mama lor.

„Pentru mine, Catinca e un subiect închis. Nu ne mai vorbim! Pur și simplu, eu nu îmi mai doresc să mai vorbesc cu ea. Am rugat-o să se ducă și ea la mama pentru că eu eram prinsă până peste cap cu câinii, cu copilul, cu casa și ea nu a vrut să se ducă. Eu peste asta nu pot să trec. E și mama ei! I-am interzis accesul Catincăi peste tot”, a declarat Oana Roman.