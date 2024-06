Ce mesaj a primit Bianca Drăgușanu după ce s-a despărțit de Gabi Bădălău: „Unde mă încadrez...?”

Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai cunoscute femei din România, a primit un mesaj neașteptat de la unul dintre urmăritorii săi de pe Instagram, după ce s-a despărțit de Gabi Bădălău. Nu mai este un secret că blondina și se răsfață cu cele mai opulente cadouri, iar în trecut a spus că nu ar ieși cu un bărbat care conduce o Skoda Octavia.

Mesajul primit de Bianca Drăgușanu la una dintre postările sale

După ce au încercat să își mai dea o șansă, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit pentru a 11-a oară. Imediat cum a rămas singură, blondina a început să primească mesaje de la admiratori la postările de pe rețelele de socializare.

La una dintre ultimele postări, Bianca Drăgușanu a fost întrebată de un admirator dacă, deși nu are o Skoda Octavia, ci un Duster, ar avea șanse să se încadreze în standardele ei.

„Nu pot și mi-ar fi greu! Și nu vreau să te mint că m-aș putea îndrăgosti de un bărbat cu Skoda Octavia, că înseamnă că ceva nu merge acolo, dacă nu conduce o mașină mai șmecheră decât a mea. Dacă el la 40 de ani nu are casă, nu are mașină, nu are afacere, nu are ceva construit, păi înseamnă că nu ai minte în cap”, a spus Bianca Drăgușanu în urmă cu ceva timp.

„Eu nu am nicio problemă, mașina e mișto, doar că nu e pentru mine. Eu sunt o femeie înaltă și am nevoie de spațiu. Am bagaje, am copil, am cățel, am nepot, am soră, car tot timpul. Mșina chiar e mișto. Eu vreau să îi fac mamei mele cadou de ziua ei, o Skoda Octavia. Nu sunt mocangistă, adică am bani să o cumpăr. Nu am o problemă, dar nu e genul meu de mașină”, a adăugat ea, potrivit .

Motivul pentru care blondina a renunțat la acidul hialuronic

La începutul anului, din buze și că urmează să își facă un lifting facial din dorința de a-și „repara toată fața”.

„Am foarte mari emoții. Vă prezint astăzi echipa de doctori care urmează să mă opereze în următoarele zile. Urmează să îmi fac o intervenție de lifting facial, dar teoretic vreau să îmi repar toată fața. Fața mea a fost stricată în primul rând de forma buzelor pe care o am și pe care am injectat-o vreo 20 de ani mult și prost, iar acum sunt cu echipa de doctori care încearcă să mă repare și cred că o să fie cu succes”, a transmis Bianca Drăgușanu.