Ce spune Alexandra Stan despre relațiile toxice din viața ei. Cine este cel care i-a fost alături întotdeauna: „Mi-am dorit să fac lucrurile să meargă bine”

Alexandra Stan este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute, apreciate și îndrăgite artiste din România, făcându-se remarcată publicului cu ajutorului hit-ului „Mr. Sexobeat” care a răsunat ani întregi în multe cluburi din țară și nu numai. În prezent, artista se bucură de un real succes, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, întrucât . Până să ajungă aici, însă, a fost nevoită să treacă prin relații toxice, despre care a vorbit recent.

Alexandra Stan, despre relațiile toxice din viața ei

Alexandra Stan nu a stat niciodată să își numere relațiile toxice prin care a trecut, însă a ajuns să treacă și prin astfel de experiențe din dorința de a face toate lucrurile să meargă bine, din iubire și din obsesia de a reuși. Ea susține că nu regretă nimic din ce a trăit, însă ar putea spune că regretă faptul că nu a fost sinceră cu ea.

„Nu cred că am stat să număr, însă, inevitabil, am ajuns și acolo, și, ca orice om, mi-am dorit, într-adevăr, să fac lucrurile să meargă, din iubire, din obsesie, din dorința de a reuși. Nu regret nimic, poate regret că nu am fost sinceră cu mine, dar cred că fiecare lucru pe care l-am făcut sau fiecare moment, sau decizie pe care am luat-o m-au adus aici, unde sunt astăzi, și consider că aceste lucruri m-au făcut ceea ce sunt!”, a spus Alexandra Stan, potrivit .

Cine este „eroul” Alexandrei Stan

Nu puține au fost perioadele în care Alexandra Stan , pentru că nu își găsea persoana potrivită, însă este fericită pentru că l-a avut întotdeauna alături pe tatăl ei.