Alexandra Stan iubește din nou. Bărbatul care i-a furat inima artistei a dus-o deja la vila lui de lux din Spania

Alexandra Stan, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, iubește din nou. Vedeta s-a făcut remarcată publicului cu ajutorul hit-ului „Mr. Sexobeat” care a răsunat ani întregi în multe cluburi din țară și nu numai. Acum, ea pare să fie mai fericită ca niciodată, chiar dacă la începutul anului spunea că .

Cine este milionarul care i-a furat inima artistei. Alexandra Stan, în vizită la vila de lux a partenerului său

Nu de mult, cântăreața a confirmat relația cu milionarul Darcy Troch-Maxim. Aceștia au publicat și primele imagini împreună, chiar de la vila milionarului din Spania. Milionarul Belgian i-a oferit oportunitatea cântăreței de a filma ultimul său videoclip intitulat „Băieții” la vila lui de lux din Spania.

Cei doi ar fi împreună de mai multe luni, însă ar fi evitat să se fotografieze împreună. Alexandra Stan și Darcy Troch, un milionar belgian care deține afaceri imobiliare în Spania, par să fie mai fericiți ca niciodată.

După o perioadă îndelungată în care artista spunea că îi este tare greu să își găsească partenerul potrivit, Alexandra Stan pare aibă din nou „fluturași în stomac” alături de milionarul belgian. Cei doi au postat recent, pe Internet, primul lor filmuleț în doi.

Alexandra Stan și Darcy Troch au fost mai romantici ca niciodată. S-au ținut de mână și au dansat cu un pahar cu vin în mână, iar artista era îmbrăcată cu o rochie albă, cu spatele gol, scrie .

Modalitatea prin care artista reușește să scape de kilogramele în plus acumulate în vacanțe

După ce anul trecut s-a întors dintr-un sejur în care s-a bucurat de mai multe delicii culinare, Alexandra Stan pentru a scăpa de kilogramele în plus. Deși știe că această metodă poate avea efecte negative asupra sănătății, artista face acest lucru înainte de filmarea unui videoclip.

„Când am fost în Canare chiar am mâncat mult și mă îngrășasem așa la mâini, la picioare. De când am revenit în țară am avut vreo două zile în care am mâncat super puțin, adică aseară am mâncat o salată, doar o salată, iar astăzi nu am mâncat nimic. Nu mai fac rău când îmi este foame. M-am obișnuit. Eu pot să mă motivez. Dacă știu că am treabă, am de filmat sau ceva, vreo 3-4 zile nu mănânc. Țin fasting și mănânc foarte puțin.

Nu este sănătos, nu îndemn pe nimeni să facă asta, dar ca să dau surplusul ăla, supun corpul la un stres mai mare și apoi treptat încep și introduc așa o masă, două. Dar tot țin fasting, adică fastingul este lege la mine. Lege”, a spus Alexandra Stan.