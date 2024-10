Ce studii are, de fapt, Doinița Oancea. Actrița a spus, direct, fără ocolișuri

este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite e din România.Ea a devenit cunoscută în anul 2007, când a interpretat rolul Minodorei, fiica lui State Potcovaru, în telenovela de succes „Inimă de țigan”, difuzată la Acasă TV. Apoi, a jucat și în serialul „Regina”, în 2008.

Ce studii are, de fapt, Doinița Oancea

Doinița Oancea a făcut parte din numeroase alte proiecte televizate de succes. Printre acestea se numără seriale precum „State de România” (2009), „Moștenirea” (2010–2011), „Îngeri pierduți” (2012–2013) și „O grămadă de caramele” (2016), potrivit .

De asemenea, pe lângă serialele în care a jucat, a apărut și în emisiuni de tip reality-show, cum a fost „Ferma Vedetelor”, unde a stat timp de trei luni în competiție.

Însă ce studii oare are Doinița Oancea? Se întreabă unii … Puțini știu că ea nu și-a început drumul profesional în lumea teatrului sau a televiziunii. Înainte de a deveni cunoscută, actrița și-a construit un alt drum academic, complet diferit de cariera pe care o urmează în prezent.

Doinița a absolvit Facultatea de Jurnalism, urmând o carieră în mass-media.

După terminarea studiilor universitare, Doinița a făcut primii pași în domeniul comunicării, înființându-și propria firmă de PR. Planurile ei profesionale păreau stabilite în sfera jurnalismului, însă destinul a avut alte planuri pentru ea.

Ce mărturisiri a făcut Doinița Oancea

Chiar Doința a mărturisit, pe TikTok, ce studii are.

„Am absolvit Jurnalismul și Filosofia, apoi am urmat Facultatea de Teatru. Între timp, am urmat și câteva cursuri postuniversitare pe durata a 10 luni, beneficiind de o bursă la Central European University, unde am fost acceptată și la master, tot cu bursă integrală, pe domeniul sociologiei. În plus, am urmat diverse cursuri de formare în ariile care m-au interesat. Am acumulat peste 17 ani de experiență, dintre care 13 ani în predarea copiilor, tinerilor și adulților.”, a spus Doinița Oancea pe TikTok.

Doinița Oancea a decis să urmeze și cursuri de teatru, pentru a-și perfecționa abilitățile actoricești. Apoi, și-a completat studiile și cu programe de formare profesională și postuniversitare, unde a beneficiat de burse de merit la instituții prestigioase.

Totodată, actrița a studiat sociologia la nivel de master, ceea ce i-a adus un plus de înțelegere asupra comportamentului uman, aspect care, probabil, îi influențează și interpretările rolurilor sale.