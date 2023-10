Doinița Oancea a vorbit despre lupta sa cu suferința / Momentul în care a clacat și a ajuns în depresie: „Se vedea durerea, toată lumea a văzut...”

Faima și succesul nu o scutesc pe , una dintre cele mai renumite actrițe din România, de suferință. Cu toate că și-a câștigat locul în lumina reflectoarelor, a trecut prin momente extrem de dificile, care au dus-o în pragul depresiei. Una dintre aceste perioade a fost provocată de pierderea unei mătuși, iar actrița a recunoscut că a ajuns la punctul de a nu mai putea plânge nici măcar pentru personajul său în timpul filmărilor, relatează . Doinița Oancea: „Nu mai puteam să plâng” , cunoscută pentru rolurile sale în serialele românești, a trebuit să facă față unei perioade grele după decesul uneia dintre mătușile sale. Situația s-a complicat în mod dramatic atunci când a fost pusă în situația de a filma pentru serial în ziua în care a înmormântat-o pe mătușa sa. Cu toate că trăia o dramă personală, actrița a fost nevoită să-și pună bariere în ceea ce privește exprimarea emoțiilor, ceea ce a avut un impact negativ și asupra personajului pe care îl interpreta. „A trebuit să joc în aceeași zi în care mi-am înmormântat o mătușă. Pentru mine familia…provin dintr-o familie numeroasă, sunt un copil singur la părinți, dar mama avut cinci surori și-un frate. Cea care a murit la momentul respectiv, o iubeam foarte mult. În viața mea personală trăiam această dramă în familie, încercam să fiu stâlpul pentru mama, pentru verii mei, mi-au blocat emoțiile. Când am ajuns la filmare. surpriză, credeam că îmi va fi ușor să plâng și se vedea durerea, toată lumea a văzut. Eu mi-am gândit momentul respectiv, că personajul meu nu doar că s-ar fi văzut că era dărâmată, ar fi și plâns, dar nu am putut. Atunci m-am speriat și nu mai puteam să plâng. Atât mi-am pus niște lăcate, nu știu care a fost mecanismul. Eu nu am plâns nici la înmormântare, nici după”, a spus Doinița Oancea la Antena Stars.

Cum a reușit Doinița Oancea să treacă peste perioada grea

Doinița Oancea nu se simțea deloc bine, iar cariera sa profesională putea să aibă de suferit. Actrița a început să-și pună mai multe întrebări, mai ales că și-a pus bariere în ceea ce privește sentimentele sale, iar după puțin timp a fost capabilă să depășească această perioadă dificilă și să-și recâștige echilibrul emoțional.

„Eram într-o zi singură în living și simțeam un gol în stomac, simțeam încărcătura. Mă întrebam cât rău mi-am făcut, pe lângă profesional, dar și mie din dorința de a face bine tuturor. Nu am plâns și mi-am pus bariere, m-am protejat, dar eram ca un roboțel, nu mă recunoșteam. Eu sunt foarte sensibilă. M-am tot gândit, am acceptat situația, am trecut peste”, a mai spus actrița.