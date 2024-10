Ce țeapă de zile mari și-a luat Culiță Sterp: „Uite ce am pățit aici, în Germania. Nu mi s-a mai întâmplat până acum”

pare că ar fi urmărit de ghinion. În ultima perioadă i s-au întâmplat mai multe lucruri. Casa i-a fost jefuită, în i-a fost vandalizată mașina, la Cluj i s-au furat echipamentele muzicale și bagajele, chiar în fața hotelului unde era cazat … Recent, a trecut printr-o altă întâmplare neplăcută, ce l-a lăsat fără o sumă considerabilă de bani.

Cum a fost țepuit de această dată Culiță Sterp

Nu o să vă vină să credeți cât a plătit Culiță Sterp pentru o simplă sticlă de apă, în Germania.

Mai exact, a vrut să își cumpere o apă de la un tonomat. A selectat numărul corect și a plătit cu cardul, potrivit .

Însă, la scut timp, a realizat că pentru sticla de apă a dat 320 de euro. Atunci când a văzut tranzacția, Culiță Sterp s-a alarmat și nu i-a venit să creadă cum a fost țepuit. Aflat într-o țară străină și fiind pe grabă, nu a mai putut să aștepte și să își recupereze banii.

„Uite ce am pățit aici, în Germania”

Iar ca tacâmul să fie complet, nici măcar apa pe care a dat 320 de euro nu a primit-o, căci aparatul doar a încasat banii și a „uitat” să îi mai dea sticla.

„Uite ce am pățit aici, în Germania, la aparatul ăsta, ca să vedeți și voi. Nu știu ce s-a întâmplat. 320 de euro mi-a luat de pe card. Tranzacție de 320 de euro. Am pus să îmi iau o apă și am dat 320 de euro. Uitați-vă și voi aici, 320 de euro, 1.600 de lei.

Am băgat aici numărul 60 și scrie 320 de euro și eu ca prostul am pus cardul. Măi, 320 de euro o apă! Și nici nu mi-a dat apa. Ce facem acum, cum iau banii înapoi? Nu mi s-a mai întâmplat până acum”, a spus Culiță Sterp, pe social media.

Colegii care erau cu cântărețul s-a amuzat pe seama pățaniei acestuia.

„Haide să mergem. Nu ai căutat seiful cu sute de mii de euro și cauți acum 300 de euro”, i-a spus unul dintre aceștia lui Culiță.