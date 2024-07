Chris Hemsworth nu a reușit să-l convingă pe Kevin Costner să-l distribuie într-un nou film; Costner s-a ales pe sine în schimb: „Cât sunt încă destul de tânăr ca să joc, o voi face”

că a încercat din greu să obțină un rol într-un proiect regizat de Kevin Costner, dar a aflat apoi că regizorul Costner l-a ales pe actorul Costner să joace rolul personajului. Starul di „Thor” nu a dezvăluit numele filmului, deși l-a descris ca fiind ceva „abstract și interesant… o mică poveste despre un bărbat și o femeie”.

Hemsworth a vrut să joace rolul din filmul lui Costner mai ales pentru cai

„A existat un film, un scenariu pe care l-am citit și l-am iubit și mi-am spus: „Vreau să obțin rolul ăsta”, apoi cineva a spus: „Kevin Costner face acel film”, a povestit . „Mi-ar plăcea să-l am ca regizor. Am spus: „La naiba!’ [Am petrecut] o oră zilele trecute încercând să-l conving să mă distribuie. Nu a funcționat. Nu am primit rolul.”

Hemsworth a adăugat că „sunt cai implicați” în proiect, deoarece personajul este un „îmblânzitor de cai”, ceea ce l-a determinat să vrea să joace în film.

„Soția mea a citit [scenariul] și iubește caii”, a adăugat Hemsworth. „Avem 10 sau 11 cai acasă, așa că ea mi-a spus: „Trebuie să faci asta”.

Costner însuși a vorbit și pentru Entertainment Tonight despre refuzul lui Hemsworth, spunând: „Este o poveste de dragoste, dar atâta timp cât sunt încă suficient de tânăr pentru a juca, o voi face.

Chris va trebui să-și aștepte rândul. [Hemsworth] este atât de frumos și este atât de bun. Va trebui să-și găsească [propria] poveste de dragoste. [Dar] mă bucur că îi place asta. Dacă aș ajunge într-un moment în care să nu cred că aș putea face asta, i-aș cere ajutorul. El este cu siguranță unul dintre marii noștri actori în acest moment.”