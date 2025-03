„După 40 de ani...”. Cum s-a schimbat viața Monicăi Bârlădeanu după căsătorie

, în vârstă de 45 de ani, a dezvăluit cum este viața ei, după cu Valeriu Gheorghiță, într-un interviu .

„După 40 de ani…”

Întrebată în cadrul unui eveniment de marți seara, cum se menține în formă, Monica a răspuns:„ După 40 de ani, este vorba de efort de vigilență. Nu o să vă mint, nu o să vin să vă spun că nu fac absolut nimic și așa arăt eu genetic. Nu, oameni buni! Facem eforturi: nu mâncăm pâine albă, nu mâncăm zahăr (deși astăzi am mâncat puțin). Pâine nu consum deloc! Există niște lipii fără gluten, care sunt proteice și sunt ok. Humusul îl consum destul de greu fără pâine. Gluten deloc și nici zahăr. Făina și zahărul sunt foarte periculoase pentru corpurile noastre, al meu în speță. Când consum făină am constat că mă pufoșesc”.

În viața ei, a fost integrat și sportul: „Clar e nevoie și de sport! În acest moment sunt la etapa de ridicat greutăți, am trecut de Pilates. Fac antrenamente serioase de trei ori pe săptămână”, a spus aceasta.

Actrița a mai dezvăluit că urmează să apară într-un . Ea a fost întrebată când va fi următorul, la care a răspuns: „În mai, dar nu vă spun nimic până atunci”.