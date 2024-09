Clăparul Roger O’Donnell de la The Cure dezvăluie că suferă de o formă „agresivă” de cancer de sânge: „Nebuna cu coasa a bătut la uşă şi nu am răspuns”

Roger O’Donnell spune că inițial a ignorat simptomele până când a primit diagnosticul „devastator” de limfom, dar „prognosticul este uimitor”. Muzicianul și-a împărtășit diagnosticul pe rețelele de socializare la un an după ce a fost diagnosticat pentru prima dată.

O’Donnell și-a sfătuit fanii să meargă să se testeze la timp

„ poate fi învins, dar dacă ești diagnosticat suficient de devreme, ai o șansă mult mai mare, așa că tot ce trebuie să spun este să mergeți să vă testați, dacă ai cea mai mică bănuială că simptomele tale sunt alarmante, mergi să te testezi”, a scris O’Donnell.

„Sunt bine și prognosticul este uimitor. Nebuna cu coasa a bătut la uşă şi noi nu am răspuns.”

El a spus că a „ignorat simptomele timp de câteva luni” și când a mers pentru o biopsie, rezultatul a fost „devastator”.

„Am terminat acum 11 luni de tratament cu unii dintre cei mai buni specialiști din lume și cu a doua opinie și sfaturi de la echipele care au dezvoltat medicamentele care mi-au fost administrate”, a spus el, citat de .

„Am beneficiat de cea mai recentă imunoterapie SF și de unele medicamente care au fost folosite pentru prima dată acum 100 de ani. Ultima fază a tratamentului a fost radioterapia, care a fost, de asemenea, unul dintre primele tratamente dezvoltate împotriva cancerului.”

El a încheiat prin a mulțumi medicilor, prietenilor și familiei sale, adăugând: „Dacă cunoașteți pe cineva bolnav sau care suferă, vorbiți cu el, fiecare cuvânt vă ajută, credeți-mă că știu”.

Chiar dacă simptomele limfomului variază, simptomele comune pot include febră, ganglioni limfatici umflați, transpirații nocturne, oboseală, mâncărimi ale pielii, pierderea poftei de mâncare, vânătăi sau sângerări cu ușurință, pierdere inexplicabilă în greutate și dureri în piept, abdomen sau oase.

O’Donnell s-a alăturat grupului Cure în 1987, în turneu, pentru a-i lua locul lui Lol Tolhurst, care devenise nesigur din cauza abuzului de alcool.

O’Donnell a devenit membru oficial al Cure mai târziu în acel an, dar a plecat în 1990 din cauza unor neînțelegeri cu colegii săi de trupă. S-a reîntors în 1995, a plecat din nou în 2005 și s-a reîntors în 2011. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al Cure în 2019.

În noiembrie, O’Donnell s-a retras din turneul trupei în America Latină din „motive de sănătate” nespecificate.