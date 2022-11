Claudia Ghițulescu, despre traumele prin care a trecut alături de soț: „Îmi găseam liniștea în biserică și rugăciune”

Artista de muzică populară Claudia Ghițulescu, în vârstă de 43 de ani, a divorțat de soțul ei în urmă cu trei ani, după ce acesta a înșelat-o.

Vedeta a povestit acum traumele prin care a trecut și cât de afectată a fost în acea perioadă.

„Am vrut să stau cu mine și m-am rugat mult”

„Nu am fost pregătită pentru aceasta schimbare, faptul că , eram pe un fond destul de sensibil, mi-a luat ceva timp să înțeleg multe. Perioada divoruțului am trecut-o ușor, fără ajutor și consiliere de specialitate. Am vrut să stau cu mine și m-am rugat mult, îmi găseam liniștea în biserică și rugăciune”, a declarat Claudia Ghițulescu, potrivit .

„Am fost prudentă”

Nu am fost izolată, dar am fost prudentă. Am vrut să stau cât pot singură fiind o problemă personală. Această mi-a adus numeroase lecții de viață, iar experiența dureroasă mi-a arătat că sunt pregătită pentru orice și că există un preț pe care l-am plătit pentru limitările învechite pe care le aveam.