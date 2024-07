Codin Maticiuc a fost furat în autobuz. Cum s-a întâmplat totul: „Erau patru inși, maturi toți”

Codin Maticiuc, unul dintre cei mai cunoscuți actori din România, cum a fost furat în timp ce se deplasa cu autobuzul. De-a lungul timpului, acesta s-a făcut remarcat datorită actelor de caritate cărora le-a oferit o atenție în ultimii ani.

Actorul a povestit cum a fost victima unui furt pe atunci când se deplasa cu autobuzul. Pe atunci, el a sunat la Poliție și era dispus să ofere o recompensă celui care va furniza mai multe informații despre eveniment.

Cum a fost Codin Maticiuc furat în autobuz

Codin Maticiuc a povestit că a fost furat în autobuz când era la liceu, moment în care a rămas fără telefon.

„Mi-au furat telefonul la un moment dat, nu mai știu ce telefon aveam, dintr-un autobuz, 335 sau 110, un autobuz cu care mergeam acasă. Schimbam două autobuze să ajung acasă. Pe vremea aia n-avea nici el șofer (tatăl lui), așa că autobuz am prins. Mi-au furat telefonul în autobuz, niște băieți, cumva l-am și simțit, dar am zis că e mai bine așa. M-au coborât la prima. Pe mine, nu pe ei. La prima au zis „coboară, ca să n-avem discuții’, erau trei patru inși, maturi toți. Eram copil, am murit”, a povestit actorul, potrivit .

Codin Maticiuc a primit o educație dură de la părinții săi

Actorul a povestit în urmă cu ceva vreme că a primit o din partea părinților săi, fiind numit „Crai de Dorobanți”. De-a lungul timpului, mai multe persoane i-au spus lui Codin Maticiuc că a avut o copilărie ca în basme, dar lucrurile nu au fost chiar așa.

„Am avut tot timpul momente de rebeliune. În primul și-n primul rând, părinții mei n-au reușit niciodată să mă facă să învăț. Nu știu de ce, nu mi-a plăcut școala, cartea, efectiv, în sensul ei propriu, ăla clar în care trebuie să înveți și să iei note bune, n-am putut niciodată.

Au încercat și cu bine, și cu rău, adică m-au și bătut, m-au și amenințat, mi-au luat cablul de la calculator, îmi puneau lacăt pe telefon, că aveam telefon din ăla cu disc și-mi puneau lacăt să nu sun, să-mi fac temele și, bă, n-au reușit!

Țin minte că tata, săracu, atunci când venea la școală – la liceu nu mai venea mama, îl trimitea pe tata: „Fă-ți timp, nenorocitule, du-te să vezi ce face animalu ăla! – nu că găsea toate nenorocirile, tot ce mi se întâmpla acolo cu note proaste și absențe, dar nu mă găsea la școală”, a dezvăluit actorul.