CRBL s-a operat. „M-am săturat să mă tot uit în oglindă și să văd că se agravează”

a apelat la o intervenție chirurgicală, deși chiar el a recunoscut că până de curând a făcut parte din categoria bărbaților care considerau că nu trebuie să facă intervenții chirurgicale estetice, pentru că bărbatul este bărbat.

Însă, după divorțul de Elena, artistul și-a găsit fericirea. Are o iubită din Republica Moldova, care e model, cu mai tânără decât el.

Prin urmare, CRBL trebuie să țină pasul cu ea și iată că e pus pe mari schimbări la 46 de ani.

Prima intervenție estetică a lui CRBL

CRBL a decis să-și facă prima lui intervenție estetică la 46 de ani.

Miercuri dimineață, celebrul artist a mers la medicul estetician, unde a suferit o blefaroplastie, intervenție menită să-i șteargă de pe chip vreo 10 ani.

CRBL a fost întrebat ce anume l-a determinat să aleagă operația de blefaroplastie și de ce acum.

“Acum a venit momentul. M-am săturat să mă tot uit în oglindă și să văd că se agravează pungile de sub ochi, așa cum le-a avut și tata, și este clar că, odată cu trecerea timpului, pungile se măresc. Acum a venit momentul! Am venit, m-am informat și am decis să fac acest pas. Să vedem ce iese!”, a spus CRBL, potrivit .

“Normal că am emoții. Am transpirat și acum doar că am vorbit despre subiect, pentru că nu știu cum se va întâmpla. Nu știu cum va fi după această intervenție, dar evident că atunci când totul va fi gata, o să fie extraordinar!”, a mai adăugat cântărețul.

„Am stat mult timp până să mă decid”

Întrebat ce așteptări are de la această operație și cum crede că îi va influența viața în continuare, CRBL a răspuns:

„Mă aștept să mă vindec repede, indiferent cum va fi operația, că sigur va fi ok. Să mă vindec repede, să pot să mă văd în oglindă, să văd cum arăt și fără acest surplus de piele. Va fi de bine, nu are cum să fie de rău. O să-mi influențeze viața și cariera doar în bine. O să-mi dispară ochelarii de vedere.

Am stat mult timp până să mă decid. Și eu am fost condus de prejudecăți, cum am și spus, că bărbatul este bărbat și nu contează cum arată estetic, că nu are nevoie să facă intervenții chirurgicale, estetice. Nu, nu au nicio legătură una cu alta. Din punctul meu de vedere, viața este prea scurtă. Atunci când simți că ai nevoie de niște schimbări, fă-le pentru că pot fi doar de bine!”.

Ce este, de fapt, blefaroplastia

Medicul estetician Alin Bortolini a explicat ce este blefaroplastia.

Aceasta este o intervenție chirurgicală, care implică îndepărtarea excesului de piele din zona ochilor, care, odată cu vârsta, începe să-și piardă din elasticitate.

“În cazul lui CRBL, am făcut o blefaroplastie atât inferioară, adică pleoapele de jos, cât și superioară, adică pleoapele de sus, pentru a îndepărta sus surplusul de piele și jos excesul de grăsime, adică acele pungi, plus surplusul de piele de la nivelul pleoapei inferioare.

El avea această laxitate la nivelul pleoapei superioare care este congenitală, cam așa s-a născut, dar odată cu trecerea timpului s-a accentuat din ce în ce mai mult. În cazul lui, vorbim de o formă destul de severă, un exces destul de mare la nivelul pleoapei inferioare”, a declarat medicul estetician.

Intervenția nu necesită spitalizare, iar pacienții își pot relua imediat activitatea.