Cum a murit primul copil al lui Laurențiu Reghecampf: „Clar rămâne o rană tot timpul”

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre suferința prin care a trecut acum aproape 27 de ani, când fetița sa a murit. Ana Lisa Cristina s-a născut cu o boală gravă la inimă, din cauza căreia a trăit doar un an. Antrenorul a fost furios pe medici, căci n-au descoperit afecțiunea la timp. „Clar rămâne o rană tot timpul”, a mai spus Reghecampf.

Primul copil al lui Reghecampf a murit din cauza unei boli la inimă

Tragedia a avut loc când Laurențiu Reghecampf era căsătorit cu Mariana Pfeiffer, prima soție, de care a divorțat în 2007, după 13 ani de căsnicie, notează

„Am avut o fetiță împreună, la 25 de ani. A fost o perioadă grea pentru că, undeva pe la 3 luni după ce se născuse Ana Lisa, momentul când îi dădea lapte se învinețea, se învinețeau buzele, adormea cu biberonul. Ne-am dus la un control și ni s-a spus că suferă de o boală foarte rară, se numea tetralogia falo. Inima nu a fost împărțită corect în cele 4 camere și trebuia după o perioadă să fie o intervenție chirurgicală pentru a se corecta acest lucru.

Am făcut tratament câteva luni și la vârsta de un an și o lună am hotărât să operăm la Cluj. Au operat-o, a fost bine, dar pentru o astfel de intervenție trebuia să lase rana deschisă 24 de ore. A făcut pneumonie după operație și nu au mai putut să o salveze. Eu spun exact ce ni s-a spus nouă după operație”, a povestit Reghecampf, în podcastul lui Bursucu.

Reghecampf, supărat pe medici după moartea fiicei sale

El a susținut apoi că a fost extrem de supărat pe medici pentru că aceștia n-au descoperit la timp boala fetiței, să o poată salva.

„Am judecat foarte multe lucruri când am trecut prin acele momente, dar n-ai cum să scoți pe cineva vinovat. Dificil a fost că nu ni s-a spus de dinainte. Problema ne-a fost comunicată la câteva luni. Poate atunci nu existau metodele care există azi. Astfel de probleme pot fi corectate și în timpul sarcinii.

La toate controalele la care mergeai ca să te asiguri că este în regulă sarcina nu ni s-a spus niciodată că are o probleme la inimă. Acest detaliu a fost șocant. Nici n-am aflat de la doctor, am aflat dintr-o greșeală. Au fost 7 luni până la intervenție, dar nici nu se putea interveni la vârsta de sub un an. Boala nu se manifesta foarte grav. În afară că obosea foarte repede și i se schimba culoarea la buze nu avea nimic. A fost o perioadă dificilă, mai ales după”, a mai spus Laurențiu Reghecampf.