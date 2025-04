Anamaria Prodan încă îi mai trimite mesaje lui Laurențiu Reghecampf. Ce îi scrie fostului soț

a vorbit recent, în cadrul unui interviu, despre un capitol delicat din viața sa personală și anume, relația pe care o are în prezent cu fostul soț, . Deși ultimii ani au fost marcați de certuri și tensiuni între cei doi, impresara îi trimite în continuare mesaje atunci când află că acesta este la pământ.

După despărţirea de Anamaria Prodan din 2021, viața profesională a lui Laurenţiu Reghecampf a trecut prin mai multe puncte de cotitură. Cu toate că, de-a lungul celor patru ani de la separare, cei doi au au fost protagoniștii mai multor scandaluri și situaţii tensionate, impresara a mărturisit că încă îi trimite mesaje de încurajare când îl vede la ananghie.

Atunci când îi mai scrie mesaje fostului soț, Anamaria Prodan o face prin intermediul e-mailului. Impresara îi reamintește de toate realizările sale, dar şi de cât de important este să rămână concentrat pe cariera sa.

„Să știi că și astăzi, de multe ori, când văd că e la pământ, că e dat afară de peste tot, că i s-a prăbușit cariera și a pierdut cam tot respectul și tot, să știi că îi scriu mesaje pe mail. Și îi spun să nu uite că e foarte bun, că nu are cum să uite fotbalul, că nu are cum să cadă, căci dacă nu se oprește, dacă nu se ține de ceva, se va duce foarte jos și nu se va mai putea ridica, că nici nu mai are cine să îl ridice astăzi. Nu știu de ce. Mă întreabă și copiii”, a dezvăluit Anamaria Prodan, potrivit .

Cum îi răspunde Laurențiu Reghecampf

Deși intențiile Anamariei Prodan sunt de a-l sprijini, răspunsurile din partea lui Laurențiu sunt rare.

„Foarte rar. Probabil când este în deznădejdea cea mai mare. Probabil, m-am gândit de multe ori că poate le ia cumva în bătaie de joc, dar nu sunt. Fiind cumva și proiectul meu, mă doare”, a mai spus Anamaria Prodan.

Mai mult decât atât, impresara a ținut să precizeze că succesul de care s-a bucurat antrenorul ani la rând se datorează, într-o anumită măsură, și ei. Din acest motiv, în prezent, este deranjată atunci când vede că se năruie toată munca pe care au depus-o împreună pentru a-i construi și consolida cariera.

„Da. Adică mă uit și văd decăderea. Și am anticipat-o, dacă vă aduceți aminte, din ziua în care a plecat. Poate singurul lucru frumos pe care îl trăiește sunt copiii pe care îi are. Păcat că nu îi știe și pe ceilalți”, a mai spus Anamaria Prodan.