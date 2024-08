Cum a reacționat Irina Rimes după ce Steve Aoki s-a îndrăgostit de piesa „Dudadu”. Ce i-a promis cântăreața: „Am schimbat niște energie”

Irina Rimes este fără doar și poate una dintre cele mai din România. De-a lungul timpului, cântăreața s-a făcut remarcată atât prin intermediul pieselor din repertoriul ei, cât și prin aparițiile sale pe scenele din România.

Irina Rimes are multe piese care au ajuns la inima românilor, însă „Dudadu” a reușit să-l atragă pe celebrul DJ Steve Aoki, cu care s-a întâlnit la ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD, organizată la Cluj-Napoca.

Irina Rimes a radiat de fericire când a văzut că Steve Aoki s-a îndrăgostit de piesa „Dudadu”

Cântăreața a aflat de faptul că Steve Aoki adoră piesa „Dudadu” în timp ce era într-un city break de o zi la Roma. Încercând să stea departe de rețelele de socializare, care nu îi fac bine, Irina Rimes a ezitat să își mai verifice platformele pe care activează.

La un moment dat, când totuși a deschis Instagramul, Irina Rimes a văzut că a primit un mesaj de la Steve Aoki, după ce acesta a pus piesa „Dudadu” la unul dintre cele mai mari festivaluri.

„Eram la Roma, am fugit să facem un City Break de o zi. Nu faceți asta niciodată, nu recomand! Toată ziua ne-am plimbat ca să recuperăm celelalte zile care ar fi trebui să fie. Obosiți, am ajuns în camera de hotel.

Am dechis Instagramul să văd ce se mai întâmplă, cu toate că mi-am zis că în ziua aia nu intru. Am avut o perioadă în care a trebuit să fac un pic de detox de rețele de socializare pentru că personal nu-mi fac bine.

Consider că nici celorlalți, doar că fiecare are toleranță diferită la treaba asta. Deschid Instagramul și văd mesaj de la Steve Aoki. Eram după o zi întreagă de mers pe trotinetă. Totuși, am avut energia să urlu de fericire, să fac în toate felurile”, a povestit Irina Rimes, în exclusivitate pentru .

Ce i-a promis cântăreața lui Steve Aoki, atunci când s-au întâlnit la UNTOLD 2024

Irina Rimes în culisele festivalului Untold. Cântăreața a mărturisit că interacțiunea dintre ea și celebrul DJ a fost una firească, însă, cu toate acestea, conexiunea față de iubita lui a fost puternică.

„Nu mi-a dat vreun sfat neapărat. Doar am vorbit, am schimbat niște energie. Mi-a plăcut de iubita lui. M-am împrietenit cu ea, am stat de vorbă destul de mult și am și promis că ne vedem când mergem noi în Vegas. Ei stau în Vegas. Sunt oameni, ca noi”, a mai povestit cântăreața, tot pentru sursa citată anterior.