Cum a reacționat Oana Moșneagu când a văzut o invitată îmbrăcată în alb la nunta sa. „Am fost surprinsă, o secundă am avut reacția asta”

În weekendul trecut, și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii grandioase. Evenimentul a fost o adevărată sărbătoare, plină de vedete din showbizul românesc. Însă, un moment a stârnit discuții aprinse în mediul online și anume apariția actriței Ioana Blaj, colega mirilor de la Antena 1, care a venit într-o rochie albă.

De ce a venit Ioana Blaj îmbrăcată în alb

În lumea nunților, există o regulă nescrisă conform căreia doar mireasa poartă alb. Cu toate acestea, Ioana Blaj a ales să ignore această tradiție, prezentându-se la eveniment într-o rochie albă. Decizia sa a generat numeroase critici și a fost intens discutată online, mulți acuzând-o că a încercat să eclipseze mireasa, potrivit

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, mireasa a povestit cum a reacționat la vederea colegei sale îmbrăcate în alb.

„Mamă, cât scandal s-a făcut în online că a venit Ioana în alb, mare dramă, mare tragedie. Eu am fost surprinsă în prima secundă când am văzut-o. M-am uitat la ea și am zis: «Ai venit în alb?». Și ea a zis că «Da, nu aveam nimic colorat și tu ai zis că în negru nu se poate», și am zis: «E bine, să fii sănătoasă», după care am dansat toată noaptea”, a declarat Oana Moșneagu referitor la această situație.

Mireasa nu a fost deranjată de acest aspect

După ce a fost discutată situația, și-a luat gândul de la această problemă. Aparent, mireasa nu a fost deranjată de această situație și mai important pentru ea a fost ca toată lumea să se simtă bine la eveniment.

„Adică am fost surprinsă, o secundă am avut reacția asta, după care nu mi-a păsat, pentru că nu despre asta era vorba, despre ce culoare poartă ea sau altcineva, ci era vorba despre bucuria pe care o avea să fie lângă noi, pe care o împărtășeam cu toți invitații și noi cu ei și asta a contat mai mult decât dacă a venit cineva în alb. Asta e o chestie de detaliu, de care oamenii din online evident că se leagă, pentru că trebuie să se lege de ceva”, a declarat Oana Moșneagu, la Antena Stars.