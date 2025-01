Cum se împarte moștenirea lăsată de Silviu Prigoană? Cât o să le revină copiilor Adrianei Bahmuțeanu și ce drepturi are jurnalista

Decesul lui a luat prin surprindere pe toată lumea. Imediat după moartea acestuia, a mers la vila regretatului afacerist pentru a-i lua pe cei doi băieți ai săi, însă, fără succes.

Silviu Prigoană a lăsat în urmă o avere impresionantă pentru copiii săi. Potrivit Adrianei Bahmuțeanu, moștenirea ar depăși câteva milioane de euro.

Cu toate că nu se cunosc toate detaliile, vedeta a afirmat că moștenirea estimată până în prezent depășește 4 milioane de euro.

Prigoană a avut o carieră prolifică în domeniul reciclării și alte afaceri, și-a construit averea cu multă atenție. Se pare că acesta a pregătit în detaliu schema de moștenire pentru a se asigura că fiii săi nu vor avea griji financiare, potrivit .

„Din ce informații am eu, date certe, eu vorbesc pe lucruri concrete, nu pe basme, dar nu am toată schema, mai urmează să primim. Din ce am primit până acum, e vorba de minimum patru milioane de euro, minim. Din imobile, din alte lucruri, e minim. Nu am toate datele. Prigoană și-a asigurat copiii și și-a pus deoparte niște bunuri și niște acareturi, în cazul în care moare, să nu lase copiii descoperiți”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu, la „Un Show Păcătos”.

Suma exactă pe care o va primi fiecare copil al lui Prigoană urmează să fie stabilită oficial în cadrul procesului de succesiune. Adriana Bahmuțeanu a precizat că, în ciuda pierderii uriașe, se bucură că tatăl băieților ei a lăsat în urmă un sprijin financiar solid pentru Eduard și Maximus.

„Trebuie să avem în vedere că pensia de urmaș este stabilită doar pentru copiii minori”

Avocatul Adrian Cuculis a precizat că întreaga avere se va împărți în mod egal la cei patru copii ai lui Silviu Prigoană, iar pensia de 11.000 de euro pe care acesta o avea va ajunge la Maximus și Eduard, băieții minori ai fostului afacerist. Adriana Bahmuțeanu, în calitate de reprezentant legal al celor doi minori, va administra banii și bunurile care ajung la Maximus și Eduard.

„În principal, trebuie să avem în vedere că pensia de urmaș este stabilită doar pentru copiii minori până la vârsta majoratului. Deci unul dintre ei mai poate beneficia timp de un an, știu că abia a împlinit 17 ani, iar celălalt 4 ani, având 14 ani, din câte îmi amintesc. Restul situațiilor referitoare la o posibilă împărțire a pensiei nu mai există. În schimb, în privința bunurilor imobile și mobile, a celor de valoare, teoretic, ele vor trebui să fie împărțite conform legii, adică în cote egale de ¼ pentru fiecare. Sunt 4 copii, fiecare o să primească 25%.

Ea nu este soț supraviețuitor, are calitatea de tutore și reprezentant al copiilor în sensul în care, teoretic, moștenirea aceasta nu o pot accepta ei, fiind minori. Acceptarea trebuie făcută prin reprezentant, iar reprezentantul este, în mod evident, Adriana Bahmuțeanu. Așa este, administrarea revine în sarcina ei. Atunci când vine vorba de o posibilă înstrăinare a bunurilor, aceste lucruri vor fi făcute cu acordul autorității tutelare”, a spus avocatul Adrian Cuculis pentru .