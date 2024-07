Dana Budeanu l-a desființat pe Selly, după festivalul Beach, Please! Ce mesaj dur i-a scris: “Nu este asa deloc!”

Celebra creatoare de modă, , i-a transmis un mesaj lui , după cele întâmplate la Festivalul Beach, please! Și anume, pe scena festivalului al cărui co-fondator e celebrul vlogger Selly, rapperul Wiz Khalifa a fumat un joint în fața spectatorilor.

Dana Budeanu a avut o reacție extrem de vehementă în ceea ce privește consumul de droguri și a povestit ce lecție le-a oferit chiar fetelor ei, pentru a vedea care sunt repercusiunile în cazul consumului de droguri.

Creatoarea de modă a atras atenția asupra faptului că și un singur joint poate ucide.

„Nu este așa deloc!”

Aceasta este scrisoarea pe care Dana Budeanu i-a trimis-o lui Selly:

„Eu sunt mama a doua fetite, care anul acesta implinesc 20 de ani! Nu s au drogat niciodata (sa ma simt prost, asa cum trebuia sa ma simt cand, la varsta lor, eram studenta tot la Londra ca si ele astazi si foarte multi dintre colegi si profesori ori fumau “joint” ori se drogau? NICIODATA!)

Eu sunt o mama care m am luptat cu ceea ce tu azi definesti ca fiind “generatia mea”! Din generatia ta fac parte si ele si ti spun ca BA DA, SE POATE MURI DE LA UN JOINT! O pastila, un fum, o linie, E DOAR UN INCEPUT AL UNUI DRUM FARA DE SFARSIT, CA ASA S DEPENDENTELE ASTEA NENOROCITE…FARA DE SFARSIT!

Am sa ti povestesc (PENTRU CA TE CONSIDER UN COPIL, MAI ALES IN URMA ACESTEI AFIRMATII), asa cum le am povestit si lor printre altele, cum am facut eu cunostinta cu fenomenul drogurilor!

Eram studenta in primul an si locuiam in campus, fireste! Intr o zi, pe etajul DE FETE, acolo unde stateam (asa era in castelul ce ne era campus acum 27 de ani) an auzit un tipat ascutit! Am iesit pe culoarul superb lambrisat si plin de picturile ce i portretizau pe fauritorii locului in care ma aflam si am vazut o pe colega mea de la facultatea de muzica pe jos. M am apropiat si o alta colega din spate a urlat: DON T TOUCH HER SI OD’D! Am intrebat ce? Ce are la gura? NU STIAM CE INSEAMNA OD (OVERDOSE)! Nu auzisem in viata mea acest termen! In foarte putin timp a venit o ambulanta si a luat o…MOARTA! Era studenta si urma sa devina cantareata de opera. AVEA 19 ANI…cat au fetitele mele! Incercase ceva cu alti colegi! Ei au supravietuit, EA NU!

Puterea exemplului in lumea minunata a copiilor, draga Selly, inseamna TOTUL! Si la 18 ani esti tot un copil si e superb ca este asa!

NU AI CAPACITATEA DE A DISCERNE TOTAL SI MATUR MEREU! Daca vezi un drogat pe scena, care trage sau fumeaza in fata ta si nu cade lat MORT jos, crezi ca asa poti fi si tu! Nu este asa deloc!

Cand fetitele mele au implinit 13 ani, am invocat un check up intr un spital din Bucuresti (ajutata de personal fireste) si am trecut cu ele dus intors prin sectia de toxicologie, acolo unde, legati de paturi, cu usile la perete, stau in sevraj, DROGATII! Cand am ajuns in masina m au intrebat: mama, ce boala aveau oamenii aceia? A? ACEIA? A, aceia sunt oamenii care se drogheaza! N am dezvoltat atunci, insa impactul a fost major!

Nu o sa dau aici lectii de parenting, nu sunt in masura si cred ca fiecare isi creste copilul asa cum considera! EU M AM LUPTAT ENORM PENTRU COPILARIA LOR, PENTRU ADOLESCENTA LOR, PENTRU VIATA LOR! M am luptat si am reusit sa cresc copii fara telefoane, fara social media, fara droguri, fara gheare la 15 ani, fara gene tot atunci, FARA MULTE! M AM LUPTAT PENTRU CA MAI TARZIU ELE SA STIE SA LUPTE SINGURE!

Si astazi STIU! SUNT PUTERNICE! SUNT VII! SUNT CURIOASE! NU SUNT PLICTISIT DE VIATA! NU AU NEVOIE SA SE PACALEASCA DESPRE REALITATE CU O PASTILA SAU O TIGARE! TRAIESC! SUNT FERICITE MEREU! STIU ADEVARUL SI NUMAI ADEVARUL!

Viata, draga Selly MERITA TRAITA!

Nu e vina ta ca ala a fumat pe scena, e vina celor care nu l au dat jos pe loc, ca puterea exemplului SA EXISTE!

Nu e vina ta ca lumea se drogheaza, FIRESTE, insa atunci cand publicul la ceea ce faci tu este MAJORITAR MINOR, TU TREBUIE SA FII MAJOR!

UN JOINT POATE UCIDE…REALITATI, PERCEPTII, SENTIMENTE, ADEVARUL SI CHIAR UN ORGANISM SENSIBIL! Doar “UN JOINT”!

Drogurile sunt SCAPAREA CELOR SLABI!

CITITI CA SA STITI SA GANDITI!”, a scris Dana Budeanu, pe Instagram.