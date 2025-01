Florin Piersic, primele imagini după ce s-a retras la mănăstire. Fanii actorului au atacat dur decizia de a fi postate: „Chiar vă bateți joc de el”

A fost un an greu pentru marele actor , un simbol al teatrului românesc pentru generații întregi de români. Confruntându-se cu mai multe probleme de sănătate de-a lungul ultimului an, actorul a ales să se retragă într-un loc care să-i ofere liniștea sufletească de care avea nevoie, la o din Bucovina.

Lăcașul de cult nu a fost o alegere întâmplătoare, maestrul luând decizia de a se retrage într-un loc apropiat de sufletul său, la Mănăstirea Moldovița din inima Bucovinei. Bucovina este recunoscută pentru peisajele pitorești care îți taie respirația, dar și pentru tradițiile ancestrale care au reușit să spargă bariera timpului. Această regiune din România ocupă un loc special în sufletul actorului și totodată, un spațiul perfect pentru refacere și reconectare la valorile spirituale, la sfârșitul unui an provocator, plin de încercări grele.

Decizia sa a venit după ce în decursul anului trecut, Florin Piersic a trecut printr-o mare cumpănă din cauza unei infecții generalizate care i-a pus viața în pericol. Actorul a reușit să depășească momentele dificile și și-a dorit, în semn de recunoștință, să transmită un gând bun tuturor oamenilor care îl iubesc și îi sunt aproape tot timpul. Maestrul a fost filmat la mănăstire, acolo unde se recuperează atât fizic, cât și spiritual, iar videoclipul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, potrivit .

„Am ceva, poate că s-a întâmplat cu mine…”

Florin Piersic și-a șocat fanii, apărând într-o formă slăbită, schimbat din cauza ultimelor probleme de sănătate cu care s-a confruntat. Persoanele care îl urmăresc și îl apreciază s-au declarat emoționate la vederea videoclipului, atât de forma fizică în care se află actorul, cât și de dialogul surprins între el și preotul în grija căruia este la mănăstire.

„-Spuneți cum erați când ați venit și cum sunteți acum.

– Am venit așa cum am venit. În clipa în care m-am ridicat pe patul ăsta și stau așa cum stau… Așa cred eu, că mă simt mai bine. Am ceva, poate că s-a întâmplat cu mine…

– Aveți mai multă mobilitate, ați reușit să vă ridicați mai altfel. Tălpile picioarelor s-au egalizat și de-aia dumneavoastră v-ați putut ridica altfel din pat. Fără ajutor.”, a fost dialogul dintre Florin Piersic și preotul care l-a ajutat să se simtă mai bine.

Reacțiile românilor la videoclipul postat de Florin Piersic

Reacțiile fanilor lui nu au întârziat să apară, după ce maestrul a fost surprins în filmare, slăbit și schimbat de toate încercările grele pe care le-a traversat în ultimul an. Astfel, secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de cuvinte frumoase, dar și de mesaje care condamnă persoanele care au postat videoclipul.

„Vârsta își spune cuvântul. Admirăm tot ce a reprezentat acest simbol al filmului românesc.”,

„Multă sănătate domnule Florin Piersic și ani mulți lângă noi!”,

„Oare chiar a dorit maestrul să apară ? Ar trebui să avem un minim respect față de cultura românească.”,

„Nu pot să cred că maestrul vrea să apară așa pe rețele!”,

„Chiar vă bateți joc de el!”, au fost o parte din comentariile oamenilor.