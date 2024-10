Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Daiana, face acuzații grave la adresa prezentatorului Radu Vâlcan

O fostă concurentă de la Insula Iubirii face acuzații dure la adresa prezentatorului Radu și dezvăluie ce s-a întâmplat la filmările din Thailanda. „Am început să plâng, îmi era frică”, spune aceasta. Daiana, fosta concurentă de la Insula Iubirii, face acuzații dure la adresa producției și implicit lui Radu Vâlcan.

Daiana susține că s-a simțit constant atacată de producție

Tânăra susține că prezentatorul se lua mereu de ea și insista sa facă lucruri pe care nu le voia. În competiție, tânăra a venit cu Rareș Petre, cu care a și plecat din Thailanda, însă relația lor s-a încheiat după aceea.

Daiana s-a numărat printre concurenți și s-a făcut remarcată pentru limbajul foarte colorat pe care l-a avut pe parcursul emisiunii. Prezentatorul a fost extrem de deranjat de limbajul acesteia, iar ea l-a acuzat că era răutăcios și că se lua mereu de ea.

Fosta concurentă susține că s-a simțit constant atacată de producție, pentru că nu s-a apropiat de nicio ispită masculină. „Lasă-ne, frate, că așa suntem noi. Din orice trebuie să fie o dramă. M-a întrebat dacă părinții lui Rareș știu că eu înjur. Da, și tu înjuri, Radu.

În emisiune a fost un pic rău, mai ales cu mine, având în vedere că nu am înjurat pe nimeni. Eram așa orbită de Rareș, că nu ma interesa de niciun băiat de acolo și cred că s-a văzut că nu eram atașată. Cred că asta a și fost problema pentru producție, am început să cred că au avut o problemă cu mine din cauza asta.

A fost o chestie, m-au întrebat la o alegere de date dacă Rareș este sub papucul meu. Ce naiba mă ataci? Lasă-mă d**cu în pace. Am zis ceva? Rareș și-a format imaginea asta, că ar fi sub papucul meu, dar nu e așa. Din cauza asta am fost atacată mereu. La un moment dat aveam o frică, nu știam ce o să îmi mai zică”, a mai spus Daiana Prodan, citată de .