Grigore Leșe, scandal de proporții la un concert. Reacția tranșantă a artistului, după ce o femeie a intrat în sală după începerea spectacolului

atunci când a acceptat invitația de a susține un concert în Țara Lăpușului.

Grigore Leșe, scandal la un concert

Grigore Leșe a manifestat o nemulțumire în legătură cu modul în care a fost organizat evenimentul. Artistul a fost întrerupt în timpul spectacolului de către o persoană care a pătruns în sală după începerea recitalului, moment care a stârnit reacția sa vehementă. Întrerupând recitatul, Grigore Leșe și-a exprimat dezamăgirea față de locul în care a fost invitat să susțină concertul.

„Gata, la revedere, îmi pare foarte rău. Am spus să închideți ușa, a intrat doamna, la revedere. Asta este. Gata. Indisciplină. Când am plecat, am spus că vreau un singur concert, vreau la moment să fie mai scurt și punct. Nu mă interesează, gata cu minciunile, cu vicleșugul, sunt sătul.”, a spus Grigore Leșe.

„Hotărăsc eu când dau concertul”

a declarat că a avut parte de condițiile ideale pentru a-și susține recitalul. A renunțat la participarea la alte trei concerte pentru a-și onora angajamentul față de acest eveniment și a rămas dezamăgit.

„Păi cum adică să cânt dacă dumneavoastră nu îmi asigurați condiții să cânt, credeți că mă trag de șireturi așa cu cine vreți? Hotărăsc eu când dau concertul, nu când vreți dumneavoastră. Eu am luat avionul pentru asta, am lăsat trei concerte.”, a mai adăugat Grigore Leșe.

A doua zi după incidentul respectiv, Grigore Leșe, artistul a transmis un mesaj de scuze către cei prezenți la concert prin intermediul contului său de socializare, conform Tlplus.ro, citat de .