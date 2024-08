Hairstylistul Prințesei Diana spune că portretizările acesteia sunt „greu de privit” și că o singură actriță a știut să-i joace rolul

„Pentru că am cunoscut persoana adevărată, mi se pare că portretizările sale sunt pur și simplu un fel de pantomimă”, a spus Sam McKnight, care a lucrat cu regretata Prințesă de Wales timp de șapte ani. Portretizările regretatei Prințese Diana pe ecran sunt „greu de privit”, potrivit fostului ei hairstylist, citat de .

Prințesa Diana a fost interpretată pe ecran de mai multe actrițe în The Crown

Vorbind într-un episod recent al podcastului Pretty Curious al expertului în îngrijirea părului și personalității rețelelor sociale Jonathan Van Ness, Sam McKnight, care a coafat părul fostei Prințese de Wales timp de șapte ani înainte de moartea ei în 1997, a spus că este dificil să vizionezi dramatizări fictive ale ei pe ecran din cauza „tuturor greșelilor”.

Prințesa Diana a fost interpretată pe ecran de mai multe actrițe în , care s-a încheiat la sfârșitul anului trecut, după șase sezoane, și în filmul din 2021 Spencer, în care a fost interpretată de Kristen Stewart.

„Pentru majoritatea oamenilor, ele nu sunt greșeli pentru că ilustrează doar ceea ce este percepția lor, mie, pentru că am cunoscut persoana reală, mi se pare pur și simplu o pantomimă”, a spus McKnight. „Deși trebuie să spun, din fragmentele pe care le-am văzut cu Elizabeth Debicki în ultimul sezon din The Crown, cred că de fapt a fost prima care a reușit să-i joace rolul destul de bine”.

Coaforul personal al Prințesei Diana crede că Debicki a reușit să intre cel mai bine în rolul acesteia

Reprezentarea prințesei Diana de către Debicki în sezoanele 5 și 6 din The Crown i-a adus un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar și două nominalizări la Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramă. Emma Corrin, care a jucat-o pe Prințesa Diana în The Crown înainte ca Debicki să preia rolul, a câștigat și ea un Glob de Aur pentru interpretarea rolului regretatei Prințese de Wales.

McKnight a spus că în interpretarea actriței Corrin „perucile nu erau atât de grozave. Dar în cazul lui Elizabeth Debicki, simt că au înțeles mai bine cum trebuia să arate părul.”

Despre Prințesa de Wales, McKnight a adăugat că atunci când a cunoscut-o pentru prima dată: „A fost atât de dezarmantă, fermecătoare și amuzantă și și-a întins mâna cu un zâmbet larg și [a spus]: „Bună, sunt Diana. Ce trebuie să facem?”

McKnight a detaliat cum a fixat părul permanent al Prințesei Diana pentru a da impresia că a fost tuns scurt și l-a ancorat cu o tiara pentru fotografia acum faimoasă făcută de fotograful de modă Patrick Demarchelier.

După shooting-ul pentru Vogue, McKnight a spus că prințesa Diana l-a abordat dornică de o schimbare a felului în care-și purta părul.

„La sfârșitul zilei, după ce am terminat filmarea, ea a spus: „Ce ai face cu părul meu dacă aș spune „Fă-i ceva?””, a spus McKnight. „Și am spus: „Știi ce? Este 1990. Aș schimba totul.’ Scapă de permanent – și asta am făcut.”