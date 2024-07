Ilona Brezoianu, reacție dură când a fost întrebată dacă vrea copii: „E chiar lipsă de respect. Poate omul nu poate să facă” (VIDEO, FOTO)

Ilona Brezoianu a susținut că e lipsit de respect să întrebi un cuplu când face copii. Actrița s-a căsătorit de curând cu Alexandru Andrei Lucian și deja a primit astfel de întrebări.

Ilona Brezoianu: Nu trebuie ca după nuntă să faci copii

Ilona a postat pe InstaStory întrebări din partea urmăritorilor ei. În acest context, ea i-a criticat pe cei care tot întreabă cuplurile când fac copii: „Vă rog eu, în general, nu mai puneți asemenea întrebări nimănui. E chiar o lipsă de respect. Sau să ne vedem la botez. Gen poate omul nu poate să facă copii sau cine știe… Nu poți asemenea urări sau să atingi un asemenea punct sensibil. Nu trebuie ca după nuntă să faci copii. Ce aveți?””.

Ilona Brezoianu și Alexandru Andrei Lucian, petrecere în cerc restrâns după cununia civilă

Acum o lună, Ilona Brezoianu și Alexandru Andrei Lucian s-au cununat civil și au ținut o petrecere mică.

„Nu a durat mult să organizăm. A fost ceva extrem de restrâns, doar cu familia și câțiva prieteni și cam atât, adică nu a fost o mare desfășurare de forțe. Am mers după la un restaurant și cam asta a fost tot.(…) Am stabilit din timp, cam de o lună de zile am pus ceremonia asta pentru că nu poți să stabilești spontan”, a spus actrița la Antena Stars.

Pe 20 iulie, cei doi s-au căsătorit și religios.