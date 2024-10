Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu, din nou împreună? În ce ipostază au fost surprinși cei doi

și Sebastian Dobrincu nu se mai ascund. Chiar dacă cântăreața i-a dedicat o piesă la Forza Zu, iar milionarul i-a lăsat un comentariu de susținere la una dintre noile melodii, cei doi nu făcuseră publică împăcarea.

Surprinși în timpul unei plimbări prin Capitală, cei doi par că nu mai ascund faptul că au decis să mai dea o șansă relației lor. Niciunul dintre cei doi nu a făcut gesturi romantice, ci au mers în paralel, cu pas grăbit, însă, cel mai probabil, nu ar fi decis să se afișeze din nou împreună, dacă relația ar fi rămas platonică, potrivit .

Cei doi par relaxați și par că se simt bine unul în prezența celuilalt. Chiar și ținutele pe care și le-au ales, foarte casual, denotă stare de confort pe care o simt cei doi tineri, în compania celuilalt. Ioana a ales să poarte o șapca albă, asortată cu pantalonii și un hanorac roz. Sebastian a optat, în schimb, pentru haine în nuanțe mai închise, purtând un hanorac negru și pantaloni trei sferturi gri.

Ce a spus Sebastian Dobrincu despre despărțirea de Ioana Ignat

Ioana Ignat și s-au despărțit după o relație de trei ani. Anunțul a fost făcut de Sebastian, în cadrul emisiunii „La Măruță”, în urmă cu doar câteva luni. Ulterior, tânărul a făcut o postare pe pagina sa de Instagram în care a clarificat toate nelămuririle care apăruseră în urma anunțului său.

„Eu și Ioana am decis să o luăm pe drumuri separate. Pentru a preveni orice interpretare – este o decizie cât de poate de rațională și sănătoasă, fără niciun dedesubt. Amândoi muncim mult în perioada asta, ne respectăm și ne susținem în continuare, dar privim viața prea diferit pentru a continua împreună.

Nu îmi stă în fire să îmi discut intimitățile. Sunt perseverent de fel. Nu am renunțat până nu am ajuns împăcat că am încercat tot. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase din ultima perioadă! Capul sus, zâmbetul pe buze și inima deschisă”, a scris el pe Instagram.