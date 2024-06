Jennifer Lopez și Ben Affleck au participat împreună la meciul de baschet al fiului actorului: Este un „semn bun”, spun cunoscuții lor

O sursă care îl cunoaște atât pe actorul-regizor, în vârstă de 51 de ani, cât și pe actrița și cântăreața, în vârstă de 54 de ani, a declarat că apariția lor împreună la un meci de baschet recent al fiului lui Affleck, Samuel, în vârstă de 12 ani, este de bun augur pentru modul în care aceștia abordează dificultățile actuale ale relatia lor.

Lopez și Affleck împart o familie compusă din copiii cu foștii lor parteneri

„Este un semn bun că au fost la meci împreună”, spune persoana apropiată cuplului despre prezența lui Affleck și la eveniment, la care a fost fotografiată și fosta soție a lui Affleck și mama lui Samuel, Jennifer Garner.

Surse apropiate cercului cuplului au spus că este încă neclar ce le rezervă viitorul, al cărui parteneriat a fost supus tensiunii.

Cu trei zile înainte de meciul din 2 iunie, Lopez a fost fotografiată cu Affleck în timp ce își susținea fiica de 18 ani, Violet, la ceremonia de absolvire a liceului, ținându-se de mână.

Prezența lui Lopez la meciul de duminică a venit la două zile după ce Live Nation a anunțat anularea turneului ei This Is Me… Live, deoarece cântăreața „Waiting for Tonight” „își ia timp liber pentru a fi cu copiii, familia și prietenii apropiați”.

O sursă apropiată lui Lopez a declarat că este „devastată” să-și anuleze seria de concerte de vară, dar înțelege importanța timpului suplimentar pe care să-l dedice ei și celor dragi.

În ciuda tensiunii recente din căsnicia lor, o sursă a declarat pentru vineri, 31 mai, că Affleck și Lopez „în continuare vor să pună copiii pe primul loc”, adăugând despre cuplu: „Jennifer și Ben au fost întotdeauna foarte orientați spre familie”.

Lopez și Affleck și-au reluat relația de la începutul anilor 2000 în 2021 și împart o familie amestecată. Pe lângă faptul că Lopez este mama vitregă a celor trei copii ai lui Affleck cu Garner, Lopez îi împarte pe gemenii de 16 ani Max și Emme cu fostul soț Marc Anthony.