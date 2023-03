Jorge și-a exprimat opinia cu privire la cine va câștiga Survivor România 2023: „Am trei favoriți, doi pe care-i văd clar” / Artistul se declară fanul Ștefaniei

Jorge a fost concurent la Survivor România 2023 și a fost eliminat pe motive medicale. În prezent, artistul și-a spus părerea despre cine crede el că va câștiga marele premiu.

Jorge și-a dorit foarte mult să ajungă în finala show-ului de Pro TV, iar mulți susțin că acesta avea șanse să câștige.

Jorge a spus cine crede că va câștiga Survivor România 2023

Jorge a fost nevoit să părăsească Survivor România 2023 după ce a suferit accidentări serioase pe traseu. Acesta și-a dorit foarte mult să ajungă să concureze în finală, iar acum a spus cine crede că va câștiga marele premiu.

Într-un interviu acordat recent, Jorge și-a exprimat opinia în Survivor România. Conform acestuia, Ștefania, Dan Ursa și Alin Chirilă sunt pe lista artistului.

„În acest moment, de la Faimoși o văd pe Ștefi, însă nu știi cine mai apare în triburi. Iar de la Războinici, surprinzător, deși Alin este puternic și are toată nebunia și abilitățile, cred că și Dan este un candidat bun pentru a câștiga.

Am trei favoriți, doi pe care-i văd clar, Ștefi, Dan Ursa și unul, cu semnul întrebării, Alin Chirilă”, a spus Jorge, potrivit !.

Jorge este fanul Ștefaniei

Jorge a dezvăluit că este fanul Ștefaniei, din echipa Faimoșilor, iar de la Războinici îi susține pe Alin și Dan. Chiar și așa, artistul susține că Stefania are toate atuurile pentru a deveni căpitanul Faimoșilor.

„În continuare sunt fanul Ștefaniei, așa cum i-am dat bandana mea ca simbol al căpitanului de echipă. Cred că are toate calitățile pentru a fi căpitanul Faimoșilor.

La Războinici am avut un preferat de prima dată de când l-am văzut, Andrei Krișan. Are o și competiție, se vede că este elegant, un sportiv. Exista fair play de fiecare dată când intram pe traseu. Totuși, cred că Alin are o dorință mai nebună, este mai expansiv și are o flacără mai puternică aprinsă”, a mai spus acesta.