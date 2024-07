Laura Cosoi, după ce i s-a reproșat că are prea mulți copii: „A început să mă deranjeze puțin intruzivitatea oamenilor. Fiecare face câți copii dorește și îi crește cum vrea”

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au împreună trei fetițe, pe Lara, Rita și Vera, iar luna aceasta Într-un interviu pentru actrița s-a arătat deranjată că e tot mai des întrebată dacă se oprește sau vrea să rămână însărcinată din nou.

Laura Cosoi, deranjată de întrebările indiscrete despre sarcină

„Dacă mă mai întreabă cineva: “Gata, te-ai oprit?”… Mi s-a părut foarte nostim o dată, de două ori, de trei ori, dar după aceea, când începi să te întâlnești zilnic cu oameni care-ți spun: “Da, dar acum e gata! Gata, nu? Adică gata, adică nu mai faci!“ A început să mă deranjeze puțin intruzivitatea oamenilor, pentru că mi se pare o chestie super personală.

Fiecare face câți copii dorește și îi crește cum vrea. Sunt poate mai sensibilă acum și pentru că oricum hormonal sunt așa într-un roller coaster și emoțional. Și pentru că real îți spun că nu m-am gândit că voi avea patru copii. Bineînțeles că, la un moment dat, am zis: ”gata, ok, s-a terminat cu trei”. Deci știam că oricum șansele erau foarte mici să se mai întâmple. În primul rând asta, dar după aceea am avut un moment din ăsta, când am văzut un copil mic, a fost o chestie, nu știu. Apoi când tu simți așa și când știi că soțul tău își dorește foarte mult și că e ceva ce putem să ducem.

De asta zic că eu am mai zis că “nu” și a fost și zic acum că “nu” și cred că nu totuși, pentru că vreau să ajung să îi și cresc. Am avut norocul că am și lucrat, nu m-a întrerupt, n-am pierdut nimic în tot timpul ăsta, am câștigat!”, a spus Laura Cosoi, pentru Ciao.

Laura Cosoi: Eu și Cosmin suntem pe aceeași lungime de undă

Într-un interviu mai vechi, și despre relația cu partenerul ei și cum gestionează certurile în familie.

„Cred că este normal și chiar sănătos să existe și păreri contradictorii într-o familie, dar, dincolo de acest aspect, în lucrurile cele mai importante care vizează familia noastră, atât eu, cât și Cosmin suntem pe aceeași lungime de undă, și asta cred că este o lecție foarte importantă, în primul rând, pentru copii.

Dincolo de acest aspect, noi ne mai și certăm de față cu copiii, bineînțeles că nu ne referim aici la conflicte mari, ci la un soi de contrazicere sau mici conflicte, pentru că mi se pare importantă lecția împăcării și, dincolo de faptul că sunt expuse la o ceartă între părinți, ele învață că ne iubim în orice context”, a afirmat Laura Cosoi, pentru VIVA!.