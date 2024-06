Laura Cosoi știe deja numele celui de-al patrulea copil: „L-am visat. Mi-a spus numele. Nu am ales eu a patra oară, a ales copilul, Dumnezeu” (VIDEO, FOTO)

Laura Cosoi (42 de ani) știe deja numele celui de- Actrița e în trimestrul al doilea de sarcină, dar joacă în serialul „Bravo, tată!” de la Antena 1 și are și propria emisiune la Antena Stars.

Laura Cosoi, despre al patrulea copil

„L-am visat. Mi-a spus numele. Știam din ziua în care am născut-o pe Lara, dacă vom mai face al patrulea copil, știam sexul și numele, mi l-a spus, așa încât, nu am ales eu a patra oară, a ales copilul, Dumnezeu”, a povestit Laura Cosoi în online.

Vedeta , dar deocamdată vrea să-l păstreze doar pentru familie.

„Eu știu deja ce o să fie, pentru că sunt deja în patru luni, însă nu o să spun deocamdată, păstrez doar pentru noi secretul!”, a spus ea recent, pentru Click!.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au deja trei copii, toate fetițe – Rita, Vera și Lara.

Laura Cosoi, despre viața cu trei copii

Întrebată dacă , actrița a răspuns că soțul și socrii o ajută foarte mult: „Nu e greu! Depinde cum ești obișnuit. Acum nu mai stai liniștită și îți bei cafeaua, deși poți să faci și chestia asta. Dacă te raportezi corect la venirea pe lume a copiilor și te aștepți să ți se schimbe viața nu are cum să fie greu, mai ieși din zona ta de confort. Nu pot să mă plâng, mai am timp și de mine. Copiii sunt la creșă, la grădi, sunt zile când nu filmez neapărat, spun și ”Nu”, nu am nicio obligație față de nimeni, trebuie să fiu eu bine, mă văd și cu prietenii, mă duc și în parc”.