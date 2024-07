Marilu Dobrescu, mărturisiri dureroase despre “Procedura secretă”. Celebra vloggeriță a anunțat și de ce s-a despărțit de iubitul ei, Iustin Petrescu (VIDEO)

Celebra vloggeriță a povestit în cadrul unui clip publicat pe Youtube, intitulat “Procedura secretă”, prin ce momente extrem de grele a trecut în ultimii ani încercând să aibă un copil cu iubitul ei, Iustin Petrescu.

Marilu Dobrescu a povestit în detaliu cum s-a luptat cu infertilitatea

Marilu a spus că a ajuns să facă mai multe fertilizări în vitro, dar fără succes.

a povestit în detaliu ce presupune fertilizarea în vito și a arătat câte injecții a făcut în această perioadă.

„După două luni de relație, am zis să facem un copil. De acolo a început totul. Atunci când începi această călătorie de a face un copil, nimeni nu-ți spune nimic, de fapt”, a început Marilu Dobrescu povestea.

„Am avut primul meu test de sarcină pozitiv. Și am fost foarte fericită! În fiecare zi de atunci pur și simplu ce am făcut de atunci a fost să mai am sentimentul ăla măcar o dată în viață. Nu mai simțisem niciodată asta. Parcă totul avea sens. Toată durerea, toate drumurile la doctor, toate analizele, toate sutele de injecții. Simțisem că a meritat total”, a mai spus Marilu Dobrescu.

„În ultimii doi ani, am fost numai pastilată și injectată (…) Cu fiecare injecție pe care ți-o faci, ai un strop de speranță. E un sentiment foarte real atunci când te injectezi. E ca un drog. Injecțiile, când știi că nu poți să faci un copil pe cale naturală, pur și simplu sunt această urmă de speranță”, a mai relatat Marilu.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au anunțat că s-au despărțit

Tot în cadrul aceluiași clip publicat pe Youtube, Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu au anunțat că s-au despărțit după patru ani de relație.

„Relația dintre noi s-a știrbit foarte mult, oricât am fi încercat să o readucem la viață, acest lucru ne-a afectat foarte tare relația și am încercat până într-un punct în care nu s-a mai putut. Videoclipul acesta nu putem să spunem că are un final fericit. Relația noastră a ajuns, în timp, să se încheie. Cred că, la momentul ăsta, este cea mai bună decizie pentru noi, pentru că a fost atât de multă durere încât nu s-a mai putut să fie salvată. Am trăit împreună niște lucruri pe care nu le vom uita niciodată, indiferent unde o să meargă viața noastră mai departe. Am vrut să avem o familie împreună, nu ai cum să uiți asta.

Sunt lucruri legate de despărțirea noastră pe care și noi trebuie să le mai procesăm. Cert este că totul e pe un plan foarte pașnic, pe bază de respect, de prietenie, dar nu poți să continui cu forța, noi nu am putea să continuăm ceva care nu e organic. Avem lucruri de procesat pentru că e ceva care nu s-a întâmplat nu cu mult timp în urmă și ne rezervăm puțin intimitatea, pentru că am trecut prin foarte multe. Nu ai cum să uiți lucrurile astea, sunt foarte mândră de noi”, a mai mărturisit Marilu Dobrescu, în videoclipul publicat.

Vlogul „Procedura secretă” a stârnit extrem de multe reacții în online și ajuns să facă un milion de vizualizări în mai puțin de 24 de ore de la publicare. Acum are peste 1,7 milioane de vizualizări și este numărul 1 în trending, în România.