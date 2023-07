Mesajul transmis de Răzvan Fodor după ce soția lui s-a întors de la „America Express”: „Am pierdut foarte mult timp”

În urmă cu două zile, Irina Fodor s-a întors în țară, revenind în România după o absență de două luni petrecute într-o filmare pentru emisiunea „America Express”. Acum, , a dezvăluit planurile lor de vacanță pentru această vară.

Răzvan Fodor și soția lui pleacă în vacanță

„E pe repede înainte și treaba asta cu vacanța, pentru că am pierdut foarte mult timp. În două zile facem o mică vacanță în România, la noi la mare cu o gașcă de prieteni, o chestie organizată încă de anul trecut, după care venim acasă și mergem împreună toți trei la Depeche Mode și a doua zi plecăm în Croația”, a spus Răzvan Fodor, potrivit .

fără soția lui, însă s-a mai obișnuit cu plecările Irinei. „Deja am experiență. Suntem în al treilea an în care tot avem câte două luni, trei luni distanță între noi. E greu! Primii ani m-am văitat mai tare. Acum nu e ca și cum… doar că nu m-am văitat, nu am mai fost atât de vizibil supărat. Înainte mă văitam și pe Instagram, mă văitam la prieteni, pe unde apucam mă văitam, că na, îmi lipsește și îmi e greu. Deja m-am obișnuit, dar tot aiurea e”, a explicat el.

Fiica lor îi va însoți

„Pentru fată e prima dată și merge pe o barcă numai cu adulți. Adică, nu există niciun copil. Sper să nu se plictisească, ea nu prea se plictisește, că ei îi place să stea în gura adulților, să asculte toate tâmpeniile”, a spus actorul.

Pe 18 iulie, Irina Fodor s-a întors în România după aventura „America Express”. La aeroport, Răzvan Fodor o aștepta nerăbdător, dar inițial s-a ascuns de ea, dornic să o surprindă. În timp ce ea își căuta bagajele cu privirea, el a filmat-o în secret. S-au regăsit și s-au bucurat că sunt iar împreună.

„Cine e cel mai fericit de pe Magheru? Dar ce e cu bagajele alea în spate? Iubita mea! Cel mai fericit bărbat de pe Magheru eu sunt! Mi-a venit franțuzoaica! Vă doresc să trăiți și voi treaba asta! Vă pup!”, a transmis Răzvan Fodor.