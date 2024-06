Micutzu, condamnat definitiv la 30 de zile de muncă în folosul comunității. Faptele pentru care a fost judecat celebrul comediant

Cosmin Nedelcu, cunoscut și sub numele de scenă „Micutzu”, este la DGASPC Sector 4, în dosarul în care inițial se declanșaseră cercetări pe numele său pentru fapte de amenințare, urmare unei altercații, după ce instanța a aprobat, definitiv soluția procurorilor bucureșteni, informează .

„În baza art. 318 alin. 15 C.proc.pen. admite cererea formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Constată legalitatea şi temeinicia ordonanţei cu nr. 7329/160/P/2021, din data de 06.02.2024, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi confirmă soluţia de renunţare la urmărirea penală faţă de suspectul Nedelcu Cosmin, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1 C. pen., faţă de suspectul Şuiu Georgian, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen. şi faţă de suspectul Comănescu Nicolae Liviu, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 C. pen şi lovirea sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C. pen

În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi procurorului prin mijlocirea grefei astăzi, 14.03.2024”, se arată în decizia definitivă a instanței de judecată.

În urma acestei decizii definitive, celebrul comediant va trebui să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să efectueze un control medical, după care să înceapă activitățile indicate de procurori și aprobate de instanța de judecată.

Actorul a fost judecat pentru amenințare

În urmă cu doi ani și jumătate, actorul a fost judecat pentru amenințare. Procurorii au înlocuit urmărirea penală a actorului cu o măsură mai blândă.

După doi ani și jumătate de cercetări, audieri și confruntări de probe, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au decis că nu există interes public pentru tragerea la răspundere penală a celor implicați în acest scandal și au dispus renunțarea la urmărirea penală a lui Cosmin Nedelcu, dar și în cazul celorlalți doi protagoniști.

Procurorii susținuți de ofițerii care au făcut cercetările în acest caz au ajuns la concluzia că, deși au avut de-a face cu infracțiuni care pot fi pedepsite conform Codului Penal, ei cred că infracțiunile nu sunt dintre cele mai grave și că totul a plecat de la discuții în contradictoriu.

Ce a făcut Micutzu în anul 2021

, Micutzu a fost abordat de un grup de trecători care i s-au adresat ironic, ceea ce l-a iritat pe actor.

De aici a izbucnit întregul scandal care a debutat cu un schimb de replici dure și s-a ajuns, în final, la îmbrânceli și geamuri sparte.

Procurorii au ajuns la concluzia că tot ceea ce s-a întâmplat a fost pe fondul unor impulsuri de moment și că aceștia au avut reacții relativ firești.

Deși niciunul dintre cei implicați nu va mai fi urmărit penal, cu toții vor trebui să presteze muncă în folosul comunității, în cazul actorului fiind vorba de 30 de zile pe care le va presta la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Micutzu a fost avertizat că în cazul în care nu va veni cu o adeverință care să ateste că a muncit fără să fie răsplătit, riscă să fie reîncepută urmărirea penală.