Mihai Albu, primele declarații după ce a fost diagnosticat cu cancer. „Cel mai greu a fost să conştientizez că o am şi că trebuie să fac ceva”

Designerul Mihai Albu a făcut primele declarații după ce . Acesta a menționat că, în ceea ce privește boala, cel mai greu a fost să conştientizeze că o are şi că trebuie să facă ceva.

„Făcusem analize periodice şi una si a ieşit deformată cu valoare mare”

Bărbatul .

„Făcusem analize periodice şi una si a ieşit deformată cu valoare mare. Medicii s-au arătat îngrijoraţi şi mi-au impus să fac investigaţii imagistice şi alte analize. Am facut o puncţie, s-a luat o probă pentru biopsie de acolo care a aratat un cancer sigur cu valoare medie. A trebuit sa fac operaţia pentru rezecţia de prostată şi de ganglioni”, a spus Mihai Albu pentru România Tv, citat de .

„Cel mai greu a fost să conştientizez că o am şi că trebuie să fac ceva”

Mai mult, vestea a venit într-un moment nepotrivit. Cu doar câteva zile înainte aflase că fratele său a murit, la scurt timp după ce mama lor se stinsese din viață.

„În opt luni a murit mama, apoi fratele, am avut o perioadă nefericită, cu tristeţe multă, am trecut cu greu prin toate şi s-au resimţit care mai de care, asta cu boala cel mai greu a fost să conştientizez că o am şi că trebuie să fac ceva, ca nu poţi lasa să prolifereze. Am speranţă pentru că oragnul a ieşit cu cancer agresiv, dar ganglionii au invadare zero, ceea ce este un lucru bun”, a declarat acesta.

El a mai precizat că are persoanele importante alături de el, iar cel mai mare ajutor îl primește din partea iubitei sale, care este medic chirurg. Ba chiar a ales să facă operația la un spital privat, tocmai pentru ca partenera sa lucrează acolo.

„Am ales varianta la privat pentru că iubita mea lucreaza acolo şi a avut încredere! A fost un efort mare, dar am avut siguranţa prezenţei iubitei mele care m-a susţinut, fiind de specialitate medic chirurg cardiac ştie multe şi a ţinut şi legătura cu medicii”, a mai spus Mihai Albu.