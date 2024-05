Iulia Albu, mesaj emoționant după ce Mihai a fost diagnosticat cu cancer. „Este o luptă grea în care nu există învinși. Există doar EROI” (FOTO)

Iulia Albu a transmis, , un mesaj de susținere pentru fostul său soț, Mihai, care a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la prostată.

„Este o luptă grea în care nu există învinși. Există doar EROI”

pe Mihai, spunându-i că îi este alături.

„Suntem alături de tine, Mihai, în aceste momente delicate. Sperăm ca această boală cumplită să fie învinsă din prima bătălie. Alături de toți cei ce trec prin acest diagnostic în fiecare moment al fiecărei zile. ❤️ Momente ca acestea ne fac să prețuim mai mult fiecare zi care ne este dată. Dragostea, puterea de a lupta pentru noi dar și pentru cei dragi nouă. Este o luptă grea în care nu există învinși. Există doar EROI”, a scris Iulia Albu.



Mihai Albu a suferit o operație după diagnostic

Amintim că, Mihai Albu și, de curând, a suferit și o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, în cadrul unui spital privat din București.

Designerul de pantofi a spus că a descoperit totul în urma unui control de rutină, având câteva rezultate modificate.

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată. A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali”, a scris el pe Facebook.