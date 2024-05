Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer. Celebrul designer a povestit cum a descoperit totul: „Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând”

Celebrul designer a fost diagnosticat cu la prostată și, de curând, a suferit și o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali, în cadrul unui spital privat din București.

Mihai Albu a făcut anunțul pe Facebook, unde a povestit cum a fost diagnosticat cu cancer.

Cum a anunțat Mihai Albu că a fost diagnosticat cu cancer

Designerul de pantofi a spus că a descoperit totul în urma unui control de rutină, având câteva rezultate modificate.

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată. A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali”, a scris el pe Facebook.

„Încă mă aflu in perioada de convalescență permanent monitorizat de echipa chirurgicală, iar progresele se văd de la o zi la alta. Este extrem de important să nu ignorați evaluările medicale periodice pentru că vă pot salva viața. Voi lăsa timpul să-mi vindece rănile, chiar mă așteaptă multe creații spectaculoase. ”, a mai precizat Mihai Albu, tot pe Facebook.

În februarie, Mihai Albu anunța că s-a dus să facă un control de rutină

În luna februarie, pe 22, Mihai Albu anunța pe Facebook că a mers la un spital privat pentru a face un control de rutină.

“Precum spune proverbul “Mai bine să previi decât să tratezi” m-am conformat și mi-am făcut evaluarea periodică într-un spital multidisciplinar cu servicii de excepție și cu un personal de o înaltă conduita profesională”, a scris atunci celebrul designer, pe Facebook.