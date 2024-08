Mira, probleme în vacanță: Artista a avut reacții adverse ale pielii după expunerea la soare

Cântăreața Mira și iubitul ei, Levi Elekes, au pornit într-o vacanță în Emiratele Arabe Unite, cu speranța de a se relaxa sub soarele cald. Cu toate acestea, artistei i-au apărut bubițe pe față ca reacție la expunerea la soare, ducând la o experiență mai puțin plăcută în timpul vacanței, relatează .

Mira: „Uitați ce mi-a făcut soarele…”

Mira și Levi au ales o destinație exotică pentru vacanța lor, dar expunerea prelungită la soare a avut un impact negativ asupra pielii cântăreței. Ea a postat pe rețelele de socializare imagini cu bubițele care au apărut pe față și a mărturisit că este deranjată de aceste probleme de piele. Deși a încercat să le acopere, Mira a dezvăluit că a ajuns să se sature și își dorește o zi normală, în care să se simtă bine în pielea ei.

„Începusem să mă simt mai bine până când… uitați ce mi-a făcut soarele. M-a umplut de bube. Nu se poate, vreau și eu o zi normală în viața mea. Aștept momentul, mă apuc de yoga, mă apuc de nu știu, să stau să meditez, cine știe.

Mira și-a anunțat fanii că are probleme de sănătate

În urmă cu doar o săptămână, pe care le-a avut ca urmare a reacțiilor adverse provocate de antibioticele pe care le lua. Cu toate că a încercat să rămână pozitivă și optimistă, cântăreața s-a confruntat cu stări de rău persistente, ceea ce a adăugat o altă provocare la capitolul sănătate în viața ei.

„Trec printr-o perioadă mai nasoală din cauză că am reacții adverse de la antibioticele pe care le iau și mă simt în permanență rău… But fake it until u make it…”, a scris cântăreața la postarea pe care a făcut-o pe InstaStory.