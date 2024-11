Nelu Cortea, cel mai bun prieten al lui Cătălin Bordea, reacție după dezvăluirile Liviei Eftimie: „E victimă pentru simplul fapt că s-a plictisit și i s-au aprins călcâiele după altul”

La un an de la divorțul cu scandal de Cătălin Bordea, Livia Eftimie despre căsnicia cu acesta. Ea a povestit că au avut probleme de când a început să se ocupe aproape complet de organizarea spectacolelor de stand-up ale lui Bordea. După mulți ani în care a gestionat totul, a început să aibă probleme de sănătate, pe care, spune ea, Bordea le-a ignorat.

Însă, Nelu Cortea, al lui Cătălin Bordea, o contrazice: „N-ai fost lasata ‘singura’ Livia. Toti am incercat sa te ajutam. Dar tu aveai alte planuri”.

El a mai acuzat-o pe Livia că pozează în victimă „pentru simplul fapt că s-a plictisit și ”.

Nelu Cortea, dezlănțuit împotriva Liviei Eftimie

Într-o postare pe Facebook, Nelu Cortea a dat mai multe exemple de greșeli pe care le-ar fi făcut Livia Eftimie în relație și a vorbit despre cât de mult a suferit Cătălin Bordea din cauza ei.

E foarte interesant cum o femeie care a primit tot ce a vrut, a fost lasata sa decida felul in care sa isi traiasca viata si relatia de cuplu, a fost iubita orbeste, a fost sustinuta si i s-a oferit ajutorul ori de cate ori a fost nevoie, acum e victima, pentru simplul fapt ca s-a plictisit si i s-au aprins calcaiele dupa altul.

Are impresia ca daca partenerul e plecat in turneu sau la filmari, si ea are de rezolvat cateva lucruri acasa, e ‘singura’, dar baiatul ala care sta in fata miilor de oameni, ca sa iti sustina stilul de viata Balenciagan, nu e tot ‘singur’ pe scena?

De ce nu zice de toti anii in care el a incercat sa o ajute, a rugat-o sa mearga la terapie impreuna, si ea a renuntat dupa o singura sedinta? De ce nu zice de craciunul in care el a stat singur cu un braduletz in masina, ca sa mearga sa o inveseleasca in timp ce ea era in ‘maracini’?

De ce nu zice de momentul in care l-a facut sa se simta ca ultimul om pentru simplul fapt ca nu a vrut sa mearga la o emisiune la care trebuia sa fie plecat 5 luni de acasa, si n-a vrut sa te lase singura? Sau ca a vrut sa plece cu ea in America, dar tot ea a refuzat, si a preferat sa ramana ‘singura’ (multzam pentru asta).

In schimb pot sa va zic eu de drumurile inspre showuri, cand il vedeam pe Catalin plangand in hohote, neputincios, nestiind ce sa faca ca sa ii fie ei bine. Care nu voia sa mearga acasa, pentru ca stia ca ea nu e acolo.

Care a facut, si face terapie, ca sa isi revina dupa trauma si gaura lasata de o femeie care isi traia ‘viata de proba’.

Ea si-a incercat-o acu cateva luni cu ‘femeia la cratita’ (nu cred ca a gatit de 2 ori in aia 11 ani), acu si-o incearca cu victima de ‘femeie simpla’ care e manager la un artist pe care nu il mai cumpara nimeni pentru ca tot ea i-a distrus cariera.

E simplu sa minti singur, in fata camerei, fara sa iti puna nimeni intrebari. Dar vezi ca suntem multi care stim adevarul.

P.S. chiar am tinut la tine, mi-ai botezat copilul, am tacut pana acum, dar nu pot sa te las sa iti bati joc in continuare de un om al carui cel mai mare pacat a fost ca te-a iubit”, a scris Nelu Cortea,

Ce a spus Livia Eftimie despre relația cu Cătălin Bordea

Reacția sa vine după ce Livia a prezentat propria versiune asupra căsniciei cu Cătălin Bordea și problemelor lor de cuplu.

„În 2012 l-am cunoscut pe Cătălin. De la început m-am învățat să fac totul singură pentru că nu aveam niciun fel de suport din partea lui. Am considerat că el trebuie să-și vadă de show-urile lui, iar eu să ținut restul. (…)

La un moment dat am obosit. Am început să am probleme de sănătate, veștile de la medici nu erau deloc bune. Am avut un șoc care m-a transformat destul de tare și m-a îndepărtat destul de tare de el, atunci cred că a fost începutul sfârșitului – în 2020 sau 2021. Nici atunci nu am primit susținerea și suportul emoțional de care aveam nevoie. Problemele lui erau mai importate decât ceea ce aș fi putut eu să am.

Mi se vorbea de atacuri cerebrale, de cancere etc. Am tot tras semnale de alarmă că aș avea nevoie de un om pe care mă pot baza, că nu pot să le duc singură pe toate. Am mințit că le pot duce eu, am plâns de multe ori singură, atacuri de panică, depresie constantă, lucruri pe care le-am dus singură – în toți acești 11 ani. Am cerut ajutorul constant, poate nu în fiecare zi, dar l-am cerut, spunând că am nevoie de un om pe care mă pot baza”, a povestit Livia Eftimie, pe Instagram.