Cătălin Bordea vorbește despre momentul în care a aflat că a fost înșelat: „Simți cum te împietrești, pur și simplu”

După confirmarea despărțirii de soția sa, , Cătălin Bordea face dezvăluiri emoționante despre momentul în care a aflat că a fost înșelat.

Comediantul român, jurat în emisiunea „iUmor” de la Antena 1, vorbește despre șocul pe care l-a trăit când a văzut imagini cu fosta sa soție , Spike. Bordea descrie senzația ca fiind un gol fizic și o împietrire a emoțiilor, relatează .

Cătălin Bordea, primele declarații despre momentul în care a aflat că a fost înșelat

a dezvăluit într-un interviu recent că descoperirea infidelității soției sale a fost un șoc devastator. Comediantul a mărturisit că a simțit fizic cum „se golește” și cum emoțiile sale se transformă într-o stare de împietrire.

„Șocul a fost ceva… Simți fizic cum te golești. Simți cum te împietrești, pur și simplu. Nu mai ai reacție. E ca la o anestezie așa. Pur și simplu fața rămâne mobilă. (…) Eu m-am pus pe bancă așa, mă uitam în gol. (…) Încep să se lege (n.red. lucrurile) pentru că la un moment dat ai impresia că ești nebun. În timpul ăla, tu ai impresia că ești nebun, că vezi tu semne peste tot și nu știu ce. Și numai tu”, a mărturisit la Xtra Night Show, citat de .

El a mai mărturisit că, înainte de despărțire, a observat o schimbare bruscă la soția lui, declarând că aceasta se transformase complet față de femeia care era atunci când ei s-au căsătorit.

„Eu vreau să vă zic o treabă. Din punctul meu de vedere, nu soția mea a făcut asta. Cine a făcut asta eu nu eram căsătorit cu fata aia, nu o cunosc, nu știu cine e. Soția mea nu ar fi făcut niciodată asta, eu așa cred.

Soția mea pe care o cunosc eu, pe care am iubit-o și pe care am luat-o de soție, și cu care voiam să îmi petrec toată viața, nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Fata în care s-a transformat la un moment dat, e treaba ei. (…) În ultimul an a fost o transformare bruscă, a fost o transformare ciudată, nu știu cum să o explic.

Nu prea mai recunoști omul de lângă tine foarte tare, dar asta ține de alte lucruri, ține de psihologie, când te gândești la criza vârstei mijlocii, criză de identitate”, a adăugat comediantul pentru sursa citată.

„Mi-am pierdut soția, dar pe mine mă păstrez”

După despărțirea dureroasă, a ales să se concentreze asupra vieții profesionale. Comediantul afirmă că preferă să-și păstreze integritatea personală și să-și construiască un viitor în cariera sa.

Cu turnee în desfășurare și un special de comedie programat pentru lansare, Bordea se concentrează pe propria bunăstare.

„Mă focusez pe latura profesională unde lucrurile merg foarte bine. Mă concentrez pe mine sa fiu ok. Mi-am pierdut soția, dar pe mine mă păstrez. Turneul pe care abia l-am început se va termina anul viitor.

Am filmat un special care o sa apară pe o platformă importantă, eu fiind primul comediant ofertat. Acesta o să fie din 8 Decembrie în toate cinematografele din țară. E primul special de comedie care o să fie in cinematografe, a declarat el pentru

Vezi această postare pe Instagram

În ciuda zvonurilor și speculațiilor din presă, Cătălin Bordea a confirmat că în prezent este singur și nu caută o nouă relație.

„Da, sunt tot singur. Nu îmi găsesc iubită pentru că nu o caut. Am alte treburi. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini. Lucrurile încep să se așeze, ușor ușor”, a mai spus el pentru sursa citată.