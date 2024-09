Nicole Kidman și vedetele din serialul Netflix „The Perfect Couple” au înființat special un grup WhatsApp pentru a protesta împotriva secvenței de flashmob din generic

Distribuția din „The Perfect Couple”, în frunte cu , aproape a pus în scenă o revoltă după ce regizoarea Susanne Bier a insistat asupra unei secvențe de dans în stil flashmob pentru genericul de deschidere, anunță .

Un serial dark cu generic de nuntă

Misterul crimei din serialul Netflix, bazat pe cartea cu același nume a lui Elin Hildebrand, urmează o investigație a poliției asupra bogatei familii Winbury, după ce un cadavru este descoperit în timpul unei nunți de familie, dezvăluind o mulțime de secrete ale familiei.

În ciuda nuanțelor întunecate, serialul începe cu o scenă oarecum nepotrivită în care întreaga distribuție – inclusiv Nicole Kidman, Dakota Fanning și Liev Schriber – dansează la unison pe plajă pe piesa „Criminals” de Meghan Trainor în timp ce sunt îmbrăcate în costume și rochii de seară.

„Cred că am simțit că vreau să fac ceva în care să spunem publicului „Serialul va fi distractiv“”, a declarat Bier pentru Variety înainte de premiera din Los Angeles miercuri seară. „Simt că această perioadă în care trăim este puțin sumbră și am simțit că vreau să fac ceva care să inspire multă viață și multă distracție. Și am vrut să văd toate personajele distrându-se.”

Distribuția, totuși, nu a fost convinsă, ba chiar a format un grup WhatsApp pentru a încerca să oprească scena dansului. Meghann Fahy, care interpretează rolul influențerei de pe rețelele de socializare Merritt în serial, a declarat pentru Variety la premiera din Los Angeles miercuri seară: „Toată lumea era pe acel grup și spunea că nu vrea să facă asta pentru că pur și simplu niciunul dintre noi nu am înțeles scena”.

„De fapt, aveam și o problemă foarte, foarte mare cu învățarea coregrafiei, așa că am fost foarte nervoasă din cauza asta”, a adăugat ea.

Ishaan Khattar, care îl interpretează pe Scooter, a spus că, deși este un dansator antrenat, „Nu cred că vreunul dintre noi ar putea să facă să această coregrafie în rolul acestor personaje. Ne spuneam: „Stai unde se încadrează asta în schema lucrurilor? Aceasta nu face parte din misiune!’”

Într-un final actorii s-au conformat

Nu numai distribuția a fost sceptică; producătorii au fost, de asemenea, preocupați de faptul că nu au suficient timp pentru a filma secvența, care a fost coregrafiată de Charm La’Donna. Bier a venit cu ideea după ce toată lumea s-a întors pe platouri după o pauză de opt luni din cauza grevelor WGA și SAG de anul trecut.

„În mod normal, ai petrece o zi întreagă, probabil două zile filmând așa ceva și am făcut-o într-o oră și jumătate”, a dezvăluit Bier. „Am avut conversații serioase [pentru că toată lumea] a spus: „Ești sigur că vrei să petreci timp făcând asta când avem atât de puțin timp?” Vreau! Vreau!'”

Doar Schrieber, care îl interpretează pe soțul lui Greer, Tag Winbury, a jucat. „Nu am fost în acel lanț [WhatsApp]”, a spus el. „Întreaga distribuție a avut o revoltă în legătură cu această idee, cu excepția mea, eram deja în trailerul meu, exersând mișcările de dans. Îmi place să dansez”

În ciuda rezistenței inițiale, în momentul în care camerele rulau, toată lumea era pregătită să-și ocupe locurile. „Adevărul cinstit al lui Dumnezeu este că, la sfârșitul zilei, am fost foarte, foarte bucuroși în privința asta, toți am ajuns să cedăm”, a recunoscut Fahy. „A fost atât de distractiv și, în mod ciudat, cred că este un dans uimitor.”