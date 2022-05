Olimpia Melinte, dezvăluiri despre soțul vedetei, după 13 ani de căsnicie: „Ne dăm spațiu și am pornit la drum pe aceeași autostradă”

Olimpia Melinte trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul său. Vedeta s-a căsătorit la vârstă de 22 de ani și este o soție fericită și împlinită.

Actrița de la „Vlad” este mai discretă atunci când vine vorba despre viața de cuplu, însă, aceasta a făcut o excepție și a povestit mai multe detalii despre cel care o iubește și o susține.

Olimpia Melinte, fericită ca niciodată

„Ne dăm spațiu și am pornit la drum pe aceeași autostradă, n-am deviat pentru că am știut mereu ce vrem. Cred în respect și în sinceritate, doar așa doi oameni pot deveni familie. Am știut din prima clipă când l-am văzut. Îmi amintesc perfect locul și momentul când am realizat asta”, a mărturisit Olimpia Melinte pentru .

Vezi această postare pe Instagram

Celebra „Eliza” și-a construit o carieră de succes

În serialul Vlad, Olimpia Melinte i-a dat viață Elizei, unul dintre personajele care a fost iubit, dar și urât de publicul producției de la Pro TV. În viața reală, actrița este o femeie fericită, iubește și trăiește fiecare clipă.

Olimpia Melinte este una dintre cele mai atrăgătoare și talentate actrițe din România. Roșcata a devenit faimoasă după ce a interpretat rolul Elizei în serialul-fenomen „Vlad”, de la Pro Tv. Foarte puțini știu că . Vedeta a fost implicată în mai multe proiecte.

Vezi această postare pe Instagram

Celebra „Eliza” a reușit să-și construiască o carieră de succes. Vedeta a avut și câteva apariții în producții internaționale. Aceasta spune că nu există mare diferență dintre echipele din țară sau din străinătate.

„Aș putea spune că lucrurile s-au echilibrat și că azi nu e mare diferență dacă faci film aici sau prin Europa. Ce au ei în plus sunt bugetele și un cult pentru actor care la noi nu prea există, care ne-au părăsit”, a precizat Olimpia Melinte pentru .

Olimpia Melinte, despre rolul care i-a adus faima

Actrița recunoaște că i-a fost destul de greu să se obișnuiască cu rolul Elizei. Olimpia a avut atitudinea diferită față de personajul său.

„Cu Eliza am fost mereu la limită, ori o mare admirație pentru curajul ei, ori respingere și nemulțumire față de faptele ei. Dar oricum ar fi, a fost poate cel mai complex și interesant personaj pe care l-am întâlnit până acum, care și care a reușit să-și revină miraculos.

Vezi această postare pe Instagram

, le iubesc așa cum sunt, și cu bune și cu rele, iar Eliza Dragomir rămâne un simbol al feminității și al capacității noastre de a trece peste orice, oricât de greu și de dureros ar fi”, a mai adăugat actrița.