Plaja din Grecia pe care Iuliana Tudor o recomandă tuturor românilor: „O magie unică, mai retrasă”

Iuliana Tudor își duce de ani buni familia într-o zonă mai liniștită a Greciei, apoi petrece cel puțin o săptămână din vacanța mare alături de părinții ei, la Băicoi.

Unde merge Iuliana Tudor în vacanță în Grecia

Gazda celei mai urmărite emisiuni de la Televiziunea publică adoră să-și încarce bateriile după fiecare sezon, deloc ușor, apelând la o formula consacrată. Iuliana Tudor, soțul ei, Răzvan Văcăroiu, și băiatul lor, Tudor Cristian, apelează mai mereu la magia litoralului grecesc, ceea ce au făcut și în acest an.

„Vacanța din acest an a fost mai scurtă decât îmi doream. Practic, am avut doar două săptămâni, puse cap la cap. Asta și din cauza agendei mele profesionale, care îmi impune ca în luna august să fiu prezentă la câteva manifestări publice. Dar nu ai dreptul să te plângi atunci când îți place ceea ce faci! Plus că voi mai profita de câteva weekenduri libere”, declară Iuliana Tudor pentru redacția .

Îndrăgita solistă a povestit cu lux de amănunte cum a arătat o zi de vacanță din această vară:

„Am ales din nou o zonă a litoralul grecesc de care ne-am atașat de ceva ani. Iubim zona fiindcă mereu ne-a răsfățat cu de toate. Și soare, și apă pe gustul nostru, și liniște.

Practic, acolo nu ai cum să nu te relaxezi. Nu am avut timp și ochi decât pentru băi, de soare sau în mare, și joacă!”. Și cum „paradisul” Iulianei Tudor trebuia să poarte un nume, acesta este Brațul Kassandra, , una cunoscută de mii de români, dealtfel.

Iuliana Tudor nu a întâlnit niciun român cât a fost în vacanță în Grecia

„Ei bine, pe Brațul Kassandrei, la începutul lunii iulie când am vizitat noi regiunea, s-a întâmplat, nu știu cum, să nu ne întâlnim cu niciun român. Nu că am avea probleme cu asta! Ba chiar ne-am mirat, cunoscută fiind relația aparte pe care românii o au cu Grecia.

Recomand regiunea tuturor! Dacă vă doriți ceva special, cu o magie unică, mai retrasă, dar la fel de splendidă ca multe altele, atunci Kassandra vă va împlini orice dorință ascunsă aveți. Pe cuvânt!”, afirmă prezentatoarea TV Iuliana Tudor.

Vacanța vedetei noastre s-a încheiat în comuna sa preferată din țară, la Băicoi, acolo unde locuiesc părinții ei și unde marchează în fiecare an cele mai importante sărbători tradiționale, cele de Paști și de Crăciun.